超幸福企業！486團購響應北市新政 加碼居住補貼全年最高3.6萬

北市府前天推出租屋補助新政，不只中央補助，市府加碼設籍北市的單身青年、已婚青年家庭、育兒家庭引熱議。電商平台486團購響應，已率先推動「居住補貼」制度，員工不分職級、不受居住縣市限制，凡有租屋或房貸支出皆可申請，全年最高補助達3.6萬元。

台北市都發局今回應，樂見企業善盡社會責任，提供員工共好的環境，另市府目前除推動民間租金加碼補貼，也提供社會住宅、社宅包租代管等居住資源，期望公、私共同協力，讓北市成為友善、宜居的城市。

486團購指出，已實施每月3000元的居住津貼，不分職級、不受居住縣市限制，凡有租屋或房貸支出的同仁皆可申請，全年最高補助達3.6萬元。相較於政府補貼多設有資格條件與申請門檻，企業福利則強調簡單直接，讓員工能更穩定獲得支持。

486團購創辦人陳延昶表示，企業穩定發展的關鍵在於人才，而人才能否安心投入工作，與生活壓力密切相關。在物價與居住支出持續上升的環境下，企業若能適度分擔負擔，不僅有助於提升員工留任，也能強化整體競爭力。

陳延昶指出，居住補助將租屋族與背負房貸家庭一併納入，並涵蓋新竹、台中、高雄等各地據點，確保不同區域員工皆享有一致福利，降低因地區差異帶來的負擔落差。

486團購說，近年持續聚焦高單價家電與拓展租賃、商用市場，提升整體營運績效，也將部分成果回饋至員工福利。除了每月3000元的居住補助外，公司也提供每月最高6000元的育兒津貼，從居住到家庭支出多面向分擔員工壓力，在高通膨時代下具一定支撐力。

486團購推動「居住補貼」，不分職級和居住縣市，租屋族或房貸族皆可申請。圖／電商平台486團購提供