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與台灣特有種開啟環境對話 新北環保局周末辦2026淼渺書市集

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市環保局攜手「綠書店」，將於本周六及周日在中和區四號公園創意廣場舉辦2026淼渺書市集。圖／新北環保局提供
新北市環保局攜手「綠書店」，將於本周六及周日在中和區四號公園創意廣場舉辦2026淼渺書市集。圖／新北環保局提供

全球氣候變遷加劇與生物多樣性驟減，為喚起大眾對本土生態的關注，新北市環保局攜手「綠書店」，將於本周六及周日在中和區四號公園創意廣場舉辦「2026淼渺書市集」，此活動以「台灣．特有種」為核心主題，結合深度閱讀、永續市集與沉浸式互動體驗，邀請市民找回守護台灣珍貴物種的初心。

環保局表示，今年淼渺書市集以「森、川、里、海」為策展主軸，分別象徵臺灣多元地景與生態系統，並對應作家、出版社、NGO、學校、政府單位及書店等不同角色參與，構築出跨領域的閱讀交流場域，民眾在市集中不僅能接觸多元書籍與出版內容，也能從不同觀點理解環境議題，讓閱讀成為連結知識與行動的重要媒介。

環保局此次設置2個主題攤位，提供多元環境教育體驗，其中「環境教育繪本停看聽」攤位，以繪本推動永續閱讀與環境教育，藉由故事引導市民與學童深化對環境的認識與關懷，培養環保意識與責任感，讓永續理念落實於日常生活。

另在「淨零綠生活『集』度需要你」攤位，則從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活面向切入，透過互動體驗，鼓勵民眾從生活細節做起，逐步實踐低碳行動。且活動特別設計「閱讀神獸保衛戰」闖關集章體驗，串聯各主題攤位，認識臺灣特有種與生態保育概念，完成任務可兌換圖書禮券或小樹苗。

環保局說明，為延伸環境教育行動向下扎根，5月17日將舉辦「城市水環境探索隊親子工作坊」，並與綠書店及國立臺灣圖書館親子資料中心合作，工作坊將帶領親子走進瓦磘溝中下游河段，透過繪本、演說、現地走讀及水質檢測體驗，引導孩子與家長觀察河川生態、認識水環境變化，培養珍惜水資源與守護在地環境的意識，工作坊報名時間自4月20日上午9時至5月4日下午5時，可透過環保局官網查詢(https://reurl.cc/j6gykZ)。

新北市環保局攜手「綠書店」，將於本周六及周日在中和區四號公園創意廣場舉辦2026淼渺書市集。圖／新北環保局提供
新北市環保局攜手「綠書店」，將於本周六及周日在中和區四號公園創意廣場舉辦2026淼渺書市集。圖／新北環保局提供

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