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出售聯開宅挨批侵蝕市民安居權益 蔣萬安：持續說明溝通

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加台北電器空調影音3C大展受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加台北電器空調影音3C大展受訪。記者楊正海／攝影

台北市政府持續出售聯開宅引發爭議，數個民團上午與北市跨黨派議員舉行記者會，認為市府拋售市有住宅，短視且矛盾，已侵蝕市民安居權益。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，聯開宅並不是社宅，市府也被審計處糾正，捷運局會持續跟議會說明、溝通。

蔣萬安上午參加台北電器空調影音3C大展受訪，針對聯開宅出售，他指出，捷運局其實已經說過非常多次，聯開宅並不是社宅，審計處之前也來糾正，捷運局就是依照去年送到議會備查的處理原則，做相關的處分。所以捷運局一定是兼顧捷運興建、財務的永續以及民眾實際的需求，來持續跟議會做說明跟溝通。

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會及社會住宅推動聯盟特，上午與台北市議員苗博雅、陳宥丞、黃瀞瑩、簡舒培共同舉行跨黨派記者會，反對市府拋售聯開住宅。北市府2024年底提出「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」修正案，試圖鬆綁聯開住宅出售規範，將原本作為出租住宅的1300餘戶聯開住宅售出。

民團指出，在社會輿論的反對下，該修正案已在去年5月遭議會阻擋並由市府撤回，顯示市民對於市府拋售市有住宅的高度疑慮。但市府並未重新檢討政策方向，反而於市政會議上拍板改採「分批送案、逐案審議」的方式，以溫水煮青蛙的方式將聯開住宅逐步出售。

民團表示，目前首批出售案中和高中15戶，出售處分案已送交議會，若此案順利通過，未來所有分回之聯開住宅亦將比照辦理，批評若15戶闖關，將連動全面出售，因此這次中和高中站聯開住宅出售案雖僅15戶，卻具有高度指標性意義，一旦議會通過，將形同為後續一系列出售聯開住宅的作法開綠燈。

民團指出，根據掌握資料，捷運局目前已確定出售聯開住宅共679戶、3萬5461.44坪住宅；且未來24個進行中的聯開案所取得的不動產，均將依此模式出售，規模達7萬2698坪以上。

民團認為，聯開住宅之所以珍貴，不僅在於其屬於公有，更在於其多位於交通便利、生活機能成熟之區位，正是最適合作為面向中產階級、青年家戶的「出租住宅」資源，用以填補高房價結構下日益擴大的租賃需求缺口。亦因此，台北市都發局多次公開表示，將積極結合「大眾運輸導向發展」（TOD）與都市更新政策，作為多元取得公共住宅存量。

蔣萬安 聯開宅 社宅

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