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汰換節能設備4年補助2.1億 蔣萬安宣布：北市將持續補助

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參觀2026台北電器空調影音3C大展受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參觀2026台北電器空調影音3C大展受訪。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安上午參觀2026台北電器空調影音3C大展，他透露想買節能電扇，讓寶貝可以好好睡覺，他在致詞時也表示，汰換節能設備相關的補助，近4年共累積了2億1千多萬，台北市的補助方案會持續下去。

蔣萬安指出，台北電器空調影音3C大展是年度最大的盛事，看到很多民眾特別來參加這一次的電器大展，最近天氣越來越熱，他可能會幫忙看一下有沒有節能的電扇，讓寶貝可以好好睡覺。

蔣萬安在致詞時也說，有看到網路上面有很多民眾在討論，國內的產品哪一個最耐用？網友開玩笑說，看來看去好像是辦公室打卡機最耐用；也有人說，結婚的時候的電冰箱、熱水瓶、電風扇最耐用，因為經過30年還是歷久彌新，這也代表 MIT品質的保證。

蔣萬安 北市

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