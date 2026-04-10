北市住三都更基準容積率調高？ 蔣萬安：委託專業團隊評估

北市都更進度緩不濟急，前副市長李四川去年總質詢承諾將「住三」基準容積率從百分之二二五，提高到百分之三百，提高都更誘因，議員昨紛紛追問進度，都發局表示，將委託專業團隊研究，並廣納專家學者意見，預計本月委辦案公告上網。

「第三種住宅區」是都市計畫中常見的高密度住宅用地，同時兼容中小型商業機能，根據北市土地使用分區管制規則規定，住三基準容積率為百分之二二五，即一百坪土地總樓地板面積約可蓋兩百二十五坪。

北市長蔣萬安昨赴議會施政報告和備詢，議員詹為元說，李四川去年底霸氣說住三基準容積率從百分之二二五，調高跟新北板橋區等一致的百分之三百，當初承諾還在嗎？許多民眾期待基準容積調高，現在很多都更案腳步暫緩。

議員汪志冰也說，政府如果能聽到民眾的心聲，像李四川那樣，讓北市的都市建設與時俱進。

蔣萬安表示，大家還是很懷念「川伯」，北市府會去深入評估研究，如果可行當然會放寬，可以帶動更新速度，但需要專業評估。北市都發局長簡瑟芳坦言，基準容積率的放寬還是要考量環境容受力，除了住三，住一、住二也要一併檢視，涉及全市一致性問題，北市也有推防災型都更，給百分之卅的容積獎勵，這部分新北、中央都沒有。

議員秦慧珠也問，未來蔣萬安與李四川政策上是否會連線？蔣萬安說，一定會，雙北有很多政策連結，很多北市政策也是當時李四川提出，未來絕對會雙北共好。