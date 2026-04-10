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京華城若賣地 民代憂心恐再掀爭議 要求北市府及早因應
中石化公司擬賣京華城土地，藍綠議員昨質詢時，都憂心中石化未來轉手新地主後，恐再衍生爭議，市府指出，收到一審判決書後，會啟動調查小組的程序，若細部計畫經調查程序後撤銷，容獎等協議書也併同失效，新地主便無繼受問題，最快五月底有結果。
中石化公司前天開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案。但北市府表示，目前京華城整筆土地地檢署仍「禁止處分」，須等地檢署解除禁止處分，才能出售。
針對京華城土地未來可能有潛在新買家，國民黨議員游淑慧昨提出兩點要求北市府釋疑，第一，細部計畫案容積獎勵達百分之八四○，如果新地主接手，是否依然能以此細部計畫開發規畫？
第二，根據北市府與鼎越簽訂的容獎協議書，若土地轉讓予第三人，第三人得與市府簽訂相同權利義務條件，這是否代表未來的新地主能依此條款，要求市府給爭議性容獎？
社民黨議員苗博雅也呼籲，法院判決細部都市計劃屬於行政處分，原處分機關可以依職權撤銷，在中石化出售土地前，市府應盡快解決取消該違法容積。
國民黨議員秦慧珠也說，這些過程可能讓京華城停滯下去，變成「爛尾樓」，市府應盡快組成專案小組盡快因應。
台北市長蔣萬安表示，目前還沒有收到一審判決書，但只要判決書內容明確指出其中百分之廿容積獎勵違法，就會依照行政程序法，完備各項行政程序，由調查小組作出決定。
都發局補充，若都市計畫經調查程序後撤銷，協議書也併同失效，無繼受問題。
至於若有新買家，都發局長簡瑟芳也說，北市府會先告知「這個都市計畫有爭議」，就目前行政上的處理狀況詳細說明。
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