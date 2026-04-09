淡江大橋5月通車前系列活動曝光 雲門舞集5月9日演出

淡江大橋5月將通車，交通部今天說，10場通車前系列活動，估吸引2.5萬至3萬人參與。5月9日通車典禮，工程團隊將在淡水騎警隊護送下進場，雲門舞集也將帶來專為淡江大橋編排作品。

交通部長陳世凱今天前往淡江大橋工區視察，聽取淡江大橋整體工程收尾、通車前系列活動及5月12日正式通車整備情形。

陳世凱指出，淡江大橋未來將成為台灣在國際上的新名片，雖然尚未通車，但通車前將舉辦10場系列活動，預計合計將有約2.5萬至3萬人參與。

陳世凱提到，除了4月18日路跑及4月19日自行車活動外，還有在橋上野餐、踩街、星空音樂會等活動，而5月9日晚間通車典禮總統賴清德也將會親自出席。

陳世凱指出，很榮幸通車典禮能邀請到雲門舞集，將會是當天很大的亮點，雲門舞集將帶來專為淡江大橋編排作品全球首演。

交通部公路局北區公路新建工程分局長陳永傑指出，通車典禮當天除了有點燈儀式、無人機展演，還會有表彰工程英雄的「召喚英雄」環節，將讓英雄在淡水騎警隊的護送之下進場。

連接淡水和八里的淡江大橋跨越淡水河口，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀。