汐止區「終身學習諮詢師」培訓 志工化身引路人

新北市政府為了推動「學習型城市」，培訓「終身學習諮詢師」的志工，透過「新北市學習地圖網」，協助民眾可以輕鬆找到適合的在地學習資源與課程，汐止區初階培訓課程就在新北市立圖書館大同分館舉行，由保長國小校長擔任主講，希望讓志工們都能化身為終身學習的引路人。

「新北市學習地圖」，要讓市民能公開且即時獲得全市29區共22類805個終身學習機構的各項學習資訊，而為了讓民眾可以輕鬆挑選自己想要學習的課程，並且熟練簡易操作技巧，這次則是在汐止建置「終身學習諮詢站」，並且開辦「終身學習諮詢師」培訓。

保長國小校長黃鈺樺表示，「終身學習諮詢師」志工培訓課程，結合「新北市學習地圖網」，打造兼具科技效率與人性溫度的終身學習支持網絡，協助市民更快找到適合自己的學習方向。初階培訓課程就在新北市立圖書館大同分館舉行，邀集學校與圖書館志工加入終身學習諮詢師行列，課程涵蓋學習地圖平台操作與溝通引導技巧。

研習內容除了汲取他國經驗融入本區特性，也因應不同民眾，像是中高齡者或是上班族的學習需求，透過情境演練增進諮詢技巧及操作「新北市學習地圖」網站之相關知能，系統化培訓終身學習諮詢師，希望他們能化身為終身學習的引路人。