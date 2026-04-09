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天氣漸熱 新北在板橋路口設「自動化人行道遮陽傘」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口，試辦「自動化人行道遮陽傘」。記者葉德正／攝影
新北市府在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口，試辦「自動化人行道遮陽傘」。記者葉德正／攝影

天氣漸熱，不少民眾等紅燈常被曬得滿身大汗，新北市府在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，透過智慧科技，打造更舒適的等候空間。

交通局長鍾鳴時表示，交通建設以人為核心出發，面對夏季高溫愈來愈明顯，市府導入自動化遮陽設備，結合環境感測技術，會依據日照與風速自動開闔，讓民眾在等紅燈時也能有遮蔭休息的空間，降低曝曬帶來的不適與風險，讓通行環境更貼心、更有溫度。

交通局專委林昭賢指出，板橋車站為新北市重要交通轉運樞紐，人潮眾多，加上周邊路口號誌採行人保護時相設計，行人等候時間較長；而市府廣場一帶空間開闊，遮蔭設施相對不足，因此選定試辦「自動化人行道遮陽傘」，希望讓民眾在等紅燈時也能更舒適。

林昭賢，這套設備引進自韓國，具備智慧感測功能，當氣溫升高、日照強烈時會自動展開；夜間或遇強風時則會自動收合，兼顧使用安全與設備耐久性。遮陽傘展開直徑約5公尺，收納後僅約60公分，並採用太陽能供電，同時結合夜間LED照明，不僅節能，也提升夜間安全。

交通局後續將蒐集民眾使用回饋及設備運作情形，評估擴大推動的可行性。交通局也提醒，行人通過路口仍應依號誌指示通行，切勿闖紅燈，並留意左右來車，共同維護行車與行人安全。

行人 新北 人行道

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