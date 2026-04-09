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李四川曾允諾北市研議住三調高基準容積率 蔣萬安答詢曝進度

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）下午赴台北市議會進行施政報告。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）下午赴台北市議會進行施政報告。記者胡經周／攝影

北市都更進度慢，主因之一是「住三」基準容積率只有225％，相比新北板橋、新店等高達300％算偏低。前副市長李四川去年總質詢霸氣承諾將研議提高到300％。北市都發局表示，本月正招標委託案研議，預計一年完成。不過有議員發現，因研議調高基準容積許多準備談都更的案子都停擺。

北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議員詹為元說，前副市長李四川去年底霸氣說要研議北市住三基準容積率從225%，調高跟新北板橋等一致的300%，儘管李已請辭去選新北市長，當初的承諾還在嗎？議員汪志冰也說，基準容積25年沒變，台北市首善之區需大破大立，北市從上看下來非常難看，這不是蔣萬安當市長、或未來高升想看到的。

蔣萬安表示，議員大家還是都很懷念川伯，北市府會去深入評估研究，如果可行當然會放寬，可以帶動更新速度，但需要專業評估。包括民生社區部分，也會會納入評估。

詹為元也說，自從市府允諾要研議調高住三基準容積率後，他選區許多正準備談都市更新的案子都停下腳步，因許多民眾期待基準容積從225調高到300，談都市更新的條件會更好，給民眾更多期待，導致現在很多都更案腳步暫緩。

汪志冰也提到，希望市府能針對住三基準容積務實檢討，因為許多民眾聽到都充滿期待，因為不是每個房子都是危老、海砂屋，政府如果能聽到民眾的心聲，像李四川那樣，希望讓台北市的都市建設與時俱進。

北市都發局長簡瑟芳坦言，基準容積率的放寬，還是要考量環境的容受力，甚至土管除住三，住一、住二是不是也要一併檢視，這涉及全市一致性問題，還是要全面檢視，尤其現在台北市的都市更新，還是有推防災型都市更新，給予30%的容積獎勵，這部分新北、中央都沒有。

北市 蔣萬安 李四川 都更

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