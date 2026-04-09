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中石化喊賣京華城 數百億消極處理？北市都發局：買家詢問才告知有爭議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）下午赴台北市議會進行施政報告。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）下午赴台北市議會進行施政報告。記者胡經周／攝影

中石化與旗下鼎越宣布要賣京華廣場土地，北市長蔣萬安今表示，只要法院一審判決書收到，明確指京華城840％容積率違法，市府就會做出決定。議員游淑慧質疑市府處理這幾百億重大交易案竟消極等待；都發局說，若買家詢問，會告知這個都市計畫是「有爭議中」。

都發局表示，北市府只要收到判決書，內容明確指出20%容積獎勵違法，就會依照行政程序法，完備各項行政程序，由調查小組作出決定。法務局長連堂凱說，因調查小組還要找外部學者等，所以希望還是要有一個基礎事實再做決定。

蔣萬安今天赴議會施政報告，藍綠議員聚焦京華城案爭議。國民黨議員游淑慧說，京華城現在的的容積率應該是560%？728％？還是840？如果京華城細部計畫是透過「不正」的程序所修正，是屬於行政處分瑕疵狀況，市府回溯後，是要撤銷新計畫回到原計畫？還是撤銷一部分，保留容積移轉？

都發局長簡瑟芳表示，京華城的原來細部計畫是基準容積率560％，沒有禁止容積轉移，容積移轉沒有包括在細部計畫規定內，所以撤銷新計畫回到原計畫，還是可以移轉容積。

游淑慧說，所以新買家是要以現有的細部計畫為主？還是以未來不確定的細部計畫為準？因這是一個高達幾百億元的買賣案，但市府卻說要等判決書、要組調查小組，也沒有跟中石化說該暫停處分，所以若有買家寫公文問都發局開發強度是728％？還是840％？市府要怎麼回應？簡瑟芳表示，北市府會先告訴買家「這個都市計畫是有爭議中」，會就目前行政上的處理狀況詳細說明。

「這就是很瞎的事！」游淑慧質疑，北市府面對一個這麼大的案子，從去年到現在市府態度就是一直等、一直等，中石化也可以說等定讞？北市府應該要預先有PlanA、PlanB、PlanC，不該是一直等？甚至早該組調查小組。

另外，北市府與鼎越簽署的協議書，游也質疑，她去年就問工務局，有需要鼎越幫忙認養公園？問新工處幫忙鋪道路？問產發局需要新創空間嗎？結果三個單位都說不需要，但為何這個協議書還在，前市長柯文哲下的條子，前市長壓下來沒辦法，但現任市長蔣萬安也沒辦法？

對於京華城案的後續處理，蔣萬安說，現在法院一審判決下來，市府的態度立場都已經表達過，只要判決違法、只要程序完備，就會處理，不需要後續有相關爭議出現。連堂凱也表示，還是希望能尊重調查小組的專業。

北市府 中石化 鼎越 京華城 蔣萬安 游淑慧

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