大漢橋分隔島拆除拚5月底完工 新莊往板橋持續施工

新北市推動大漢橋機慢車通行環境改善，目前板橋往新莊方向分隔島已完成拆除，另一側新莊往板橋方向仍持續施工中。新北市養工處表示，工程以5月31日前完工為目標，並將試辦白天施工，評估對交通影響。

新北市議員陳世軒指出，過去大漢橋採實體分隔島區隔機慢車，機車道空間較為狹窄，騎士常反映視線受阻、壓迫感重。此次板橋往新莊方向拆除後，騎乘空間明顯改善，視野變得開闊，騎士壓力相對減輕。不過他也表示，目前僅單側完成，實際車流變化及安全影響，仍需待另一側完工並全面通車後，進一步觀察評估。

陳世軒也提醒，分隔島拆除後，汽機車混流情形可能增加，市府應持續檢視標線配置與相關交通配套，確保用路安全。

養工處表示，大漢橋分隔島拆除工程持續推進中，目前板橋往新莊方向已完成，後續將辦理新莊往板橋方向施工，整體工程以5月31日前完工為目標。考量施工對交通影響，本周六將試辦於白天時段進行施工，並視影響情形決定是否持續辦理，以兼顧工程品質與交通安全。