快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

大漢橋分隔島拆除拚5月底完工 新莊往板橋持續施工

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
新北市推動大漢橋機慢車通行環境改善，目前板橋往新莊方向分隔島已完成拆除，另一側新莊往板橋方向仍持續施工中。圖／翻攝自陳世軒臉書
新北市推動大漢橋機慢車通行環境改善，目前板橋往新莊方向分隔島已完成拆除，另一側新莊往板橋方向仍持續施工中。圖／翻攝自陳世軒臉書

新北市推動大漢橋機慢車通行環境改善，目前板橋往新莊方向分隔島已完成拆除，另一側新莊往板橋方向仍持續施工中。新北市養工處表示，工程以5月31日前完工為目標，並將試辦白天施工，評估對交通影響。

新北市議員陳世軒指出，過去大漢橋採實體分隔島區隔機慢車，機車道空間較為狹窄，騎士常反映視線受阻、壓迫感重。此次板橋往新莊方向拆除後，騎乘空間明顯改善，視野變得開闊，騎士壓力相對減輕。不過他也表示，目前僅單側完成，實際車流變化及安全影響，仍需待另一側完工並全面通車後，進一步觀察評估。

陳世軒也提醒，分隔島拆除後，汽機車混流情形可能增加，市府應持續檢視標線配置與相關交通配套，確保用路安全。

養工處表示，大漢橋分隔島拆除工程持續推進中，目前板橋往新莊方向已完成，後續將辦理新莊往板橋方向施工，整體工程以5月31日前完工為目標。考量施工對交通影響，本周六將試辦於白天時段進行施工，並視影響情形決定是否持續辦理，以兼顧工程品質與交通安全。

新北市推動大漢橋機慢車通行環境改善，目前板橋往新莊方向分隔島已完成拆除，另一側新莊往板橋方向仍持續施工中。圖／翻攝自陳世軒臉書
新北市推動大漢橋機慢車通行環境改善，目前板橋往新莊方向分隔島已完成拆除，另一側新莊往板橋方向仍持續施工中。圖／翻攝自陳世軒臉書

陳世軒 板橋

延伸閱讀

竹市府投入5.2億元整體改善通學步道 光華國中接力開工預計年底完工

地下管線圖資落差 檢測試挖降低破管風險

工期一再延期 汐止貫穿國一地下道工程解約 新北重招標

車道縮減 中捷藍線土建將動工 衝擊通勤

相關新聞

中石化喊賣京華城 數百億消極處理？北市都發局：買家詢問才告知有爭議

中石化與旗下鼎越宣布要賣京華廣場土地，北市長蔣萬安今表示，只要法院一審判決書收到，明確指京華城840％容積率違法，市府就會做出決定。議員游淑慧質疑市府處理這幾百億重大交易案竟消極等待；都發局說，若買家詢問，會告知這個都市計畫是「有爭議中」。

施政報告首日...民眾黨團批蔣市府螺絲掉滿地 送「起跑線」盼拚政績

北市議會開議，台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，民眾黨團在施政報告前權宜問題發言表示，年底將要大選但蔣市府團隊卻出現自負、傲慢心態，很多政策螺絲掉滿地，呼籲蔣不要以為穩贏「驕兵必敗」，並送上「起跑線...

汐止區「終身學習諮詢師」培訓 志工化身引路人

新北市政府為了推動「學習型城市」，培訓「終身學習諮詢師」的志工，透過「新北市學習地圖網」，協助民眾可以輕鬆找到適合的在地學習資源與課程，汐止區初階培訓課程就在新北市立圖書館大同分館舉行，由保長國小校長擔任主講，希望讓志工們都能化身為終身學習的引路人。

天氣漸熱 新北在板橋路口設「自動化人行道遮陽傘」

天氣漸熱，不少民眾等紅燈常被曬得滿身大汗，新北市府在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，透過智慧科技，打造更舒適的等候空間。

李四川曾允諾北市研議住三調高基準容積率 蔣萬安答詢曝進度

北市都更進度慢，主因之一是「住三」基準容積率只有225％，相比新北板橋、新店等高達300％算偏低。前副市長李四川去年總質詢霸氣承諾將研議提高到300％。北市都發局表示，本月正招標委託案研議，預計一年完成。不過有議員發現，因研議調高基準容積許多準備談都更的案子都停擺。

大漢橋分隔島拆除拚5月底完工 新莊往板橋持續施工

新北市推動大漢橋機慢車通行環境改善，目前板橋往新莊方向分隔島已完成拆除，另一側新莊往板橋方向仍持續施工中。新北市養工處表示，工程以5月31日前完工為目標，並將試辦白天施工，評估對交通影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。