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23歲貼身看護不捨秘克琳神父 感謝他「教我勇敢堅強，對人慈善」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
23歲貼身男看護最不捨秘克琳神父的離去，他說，神父是一位很溫暖且善良的人，感謝神父「教會我勇敢、堅強，對人慈善」。記者戴永華／攝影
23歲貼身男看護最不捨秘克琳神父的離去，他說，神父是一位很溫暖且善良的人，感謝神父「教會我勇敢、堅強，對人慈善」。記者戴永華／攝影

秘克琳神父今天走完讓人懷念的一生，在他晚年，一直有位年輕男看護陪伴他，這位23歲大男孩劉登偉貼心善解人意，神父往生後他每天幫忙籌辦後事，看著前來致祭的民眾哭，他也跟著哭。今天辦完喪禮、告別神父後，他整個人空虛了，口中念著「感謝神父教會我勇敢、堅強，對人慈善」。

秘克琳神父以前住宿舍，他向來不喜歡麻煩人家，但是半夜起床上廁所會有危險，有次在宿舍跌倒撞傷額頭，大家覺得不行，安排住醫院，同時請了一位男看護24小時陪伴他，包括神父出席中央表揚或參與縣府活動，都看見這名男看護穿著黑西裝，話不多，但總是動作小心、謙和有禮，默默推著神父進出。

他說，沒有想到神父就這麼走了，「今天跟明天會怎麼樣，完全無法預料」，神父在倒下來前一天還好好的，25日晚上他還陪著神父去醫院附近吃排餐。他說，神父不喜歡雞、豬、牛，所以他會吃魚，神父的胃口還不錯，吃得很開心，晚上安穩就寢。

看護每天推著輪椅帶神父在醫院附近逛逛。劉登偉說，秘神父每次看到可憐街友，就會交代他買便賞、捐助物資給他們，時時刻刻都想到要幫助人家。

劉登偉說，25日開心晚餐結束後，26日清晨發現神父神態不對勁，馬上通知醫院送急診，沒想到過了9天，4月4日清晨7時21分，神父撒手離去。

神父走了，讓這位23歲大男孩感到震驚且人生無常，最近幾天他一直在教堂協助辦理後事，沒有笑容，默默跟著掉淚。

劉登偉陪伴「秘爺爺」1年7個月，聽神父講了很多過往事。他說，神父是好人，心很溫暖，「他教會我要勇敢，堅強，對人要有慈善心」，面對挫折不要怕困難，這或許是他擁有如此堅強的毅力，帶領台灣走向世界的原因。

無數的感恩故事。往生前一天，蘭陽青年會前執行長廖草雲前去探視，她在耳邊與緊閉雙眼的神父講話，神父聽完後掉眼淚；廖草雲回憶，以前神父有輛車開了28年，捨不得換，車況很危險，在大家堅持下終於以80萬元換購新車，神父捨不得用青年會的錢，最後是神父的哥哥寄錢過來買車。

秘克琳神父創辦蘭陽青年會建構孩子們歡樂天地，養了許多動物，青年會也陸續開辦育樂營、成立幼兒園、創辦舞蹈團。蘭陽青年會有棵大鳳凰木，舞蹈團今年創團60周年，正籌辦一支新舞「鳳凰樹下的約定」，可惜神父已經看不見了。

跟了神父50年的林婉珍老師負責舞團行政，最近為了新舞「鳳凰樹下的約定」巡演，募不足經費而傷腦筋；她感佩早年神父帶領團員到歐洲巡迴演出時，費盡千辛萬苦，一封封信，一通通電話，才能帶著大家成行，這股超人般的毅力，無人能及。

秘克琳神父在蘭陽青年會栽種的大樹，今年蘭陽舞蹈團今年創團60周年，正籌辦一支新舞「鳳凰樹下的約定」，可惜神父已經看不見新舞了。圖／蘭陽青年會提供
秘克琳神父在蘭陽青年會栽種的大樹，今年蘭陽舞蹈團今年創團60周年，正籌辦一支新舞「鳳凰樹下的約定」，可惜神父已經看不見新舞了。圖／蘭陽青年會提供

23歲貼身男看護最不捨秘克琳神父的離去，他說，神父是一位很溫暖且善良的人，感謝神父「教會我勇敢、堅強，對人慈善」。記者戴永華／攝影
23歲貼身男看護最不捨秘克琳神父的離去，他說，神父是一位很溫暖且善良的人，感謝神父「教會我勇敢、堅強，對人慈善」。記者戴永華／攝影

陪伴送別秘克琳神父的人潮，排成長龍。圖／蘭陽青年會提供
陪伴送別秘克琳神父的人潮，排成長龍。圖／蘭陽青年會提供

神父 看護

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