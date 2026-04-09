中石化賣京華城土地放棄20%容獎？議員曝藏未爆彈 籲蔣萬安快處理

中石化昨宣布，董事會已通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地，並以容積率728%為基礎，不使用20%違法容獎。不過議員憂心，京華城違法的自創容積獎勵在台北市現行都市計畫書沒有撤銷、更正，未來新買主仍可主張恢復，呼籲應盡快做出裁處。台北市長蔣萬安回應，收到判決書只要確定違法，調查組就會依相關程序作出決議。

北市議員苗博雅指出，京華城自創20%容獎經一審法院判決是違法的，但中石化昨天發布重訊聲稱會和相關單位溝通後，尋求合理合法售賣該土地，根據2021年11月市府公布細部都市計畫，京華城違法的自創容積獎勵在台北市都市計畫書沒有撤銷、更正。

苗博雅說，現況京華城掛件稱「變更設計取消容積獎勵樓地板」不使用20%違法容獎，但若中石化未來轉手變更新賣家，可否再度主張容獎。蔣萬安坦言，「理論上是」。苗隨即打斷表示，這就存在未爆彈，若細部都市計畫沒有修正，這個爭議永遠存在。

苗博雅呼籲，法院判決細部都市計劃屬於行政處分，原處分機關可以依職權撤銷。蔣萬安表示，「只要判決書上有明確指出該容獎是違法，會依照行政程序法進行相關程序，調查小組就會做出相關決議」。

苗博雅說，除了行政處分外，都市計畫發布實施後主管機關3到5年內，通盤檢討，可以發展情況做必要變更，京華城計畫書已發布4年，蔣市府應盡快動作，在中石化出售土地前市府應盡快解決取消該違法容積。

國民黨議員秦慧珠也說，中石化要賣京華廣場土地但有很多爭議，包含扣押當中土地是否可以交易，若不能交易中石化財務壓力大，但這些過程可能讓京華城停滯下去，可能讓京華城變成「爛尾樓」，市府應盡快組成專案小組盡快因應。