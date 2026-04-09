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新北擬放寬夾娃娃機距校50公尺 多名議員反對遭退回

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天退回「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」修正草案。記者葉德正／攝影
新北市議會今天退回「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」修正草案。記者葉德正／攝影

新北市自助選物販賣事業管理自治條例」現行規定娃娃機應距高中職以下學校100公尺以上，是六都最嚴，日前新北市府依經濟部法令，針對夜市以攤販形式設置以及百貨公司或大型商場內的夾娃娃機，部分放寬至距離學校50公尺以上，不過案件送到議會，議員認為仍有增加學童沉迷與治安風險，草案被大會撤回。

新北市經發局去年底修正「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，原規定選物販賣機店須距離學校100公尺以上，此次提出有條件放寬，若店面鄰近夜市、大型商場，且設於百貨商場3樓以上、非1、2樓等條件下，可不受100公尺限制。

案件今天在議會一讀討論，議員黃淑君指出，新北條件與台北市不同，不能「照抄台北市」，應該因地制宜，經發局強調夜市與百貨商場還有面積等規定，但相關條件其實很好達到，恐成全面放寬。

黃淑君表示，經發局雖稱已與家長及業者溝通，但草案中沒有納入家長對時間、人流與學童安全的疑慮，也沒有提出完整設計依據與會議紀錄。

市議員陳儀君則表示，她調閱經發局114年邀集家長團體、教師會及業者開會的資料，發現家長團體在會議一開始就明確反對開放國中小周邊設置，主張仍應維持距離100公尺以上，且家長認為夜市雖在傍晚營業，但多數攤商下午4、5點就開始進場設攤，正值學生放學時間，仍可能吸引學童聚集。

陳儀君指出，新北目前是全台管制最嚴格的縣市之一，也是其他縣市參考對象，如果新北一放寬，其他地方恐怕更難管，現今許多夾娃娃機店早已轉型為AI自助選物販賣店，但不論形式如何，若距離校園過近，仍可能讓自制力較差的孩子沉迷。

陳儀君詢問目前新北一百公尺內的店家有多少間？盛筱蓉表示，新北市列管選物販賣店共1864家，其中條例上路初期，100公尺範圍內共有357家違規店家，後已有290家歇業，目前仍有67家持續營業。

陳儀君直言，當初法令就是希望能夠輔導他們合法，若放寬後仍無法讓這些店家合法化，經發局為何還要修法，「如果最後還是不能合法，那放寬的意義在哪裡？」

盛筱蓉強調，經發局當初修正有與中小學家長會長協會、中小學家長協會、教師會及自動販賣商業同業公會等團體討論，業者反映希望更大彈性，家長則希望能與學生上下學時間錯開。

「內容物比距離更重要」議員蘇泓欽則說，比起距離遠近，更重要的是選物販賣機裡究竟賣什麼，若有具殺傷力或不適合未成年人的商品，不論距離校園多遠都不應出現。

蘇泓欽說，夾娃娃機本質上就帶有賭博性質，許多商品實際價值僅50、60元，玩家投入10元硬幣就有機會拿到，孩子可能一下就花掉早餐錢、零用錢，這種賭博式消費不應太早接觸。

盛筱蓉回應，目前法規禁止18禁商品，保險套也不得販售；若發現機台涉及改機、賭博、刮刮樂等違規情形，將依法稽查裁處。

全案在多名議員反對下，大會退回修正草案。

經濟部 新北 議員

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