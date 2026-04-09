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新北大巨蛋選址未定 綠議員為樹林、淡水交鋒

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
樹林區議員廖宜琨（左）與淡水區議員鄭宇恩今發布影片，針對大巨蛋落腳地點展開理性辯論。圖／新北市議員鄭宇恩提供
樹林區議員廖宜琨（左）與淡水區議員鄭宇恩今發布影片，針對大巨蛋落腳地點展開理性辯論。圖／新北市議員鄭宇恩提供

新北市大巨蛋選址尚未定案，市府目前評估淡海新市鎮與樹林機五兩處潛力基地，預計年中宣布結果。樹林區議員廖宜琨與淡水區議員鄭宇恩今發布影片，針對大巨蛋落腳地點展開理性辯論，從交通條件、區位優勢到觀光發展各自提出主張。

鄭宇恩主張，淡海具備北海岸觀光優勢，可發展「早來晚走」的旅遊模式，並帶動淡海二期發展與基層體育扎根。他指出，淡海腹地超過600公頃，規畫彈性大，「簡單講就是隨你畫啦」，且鄰近淡海輕軌，未來隨淡江大橋通車及相關交通建設到位，有助吸引國內外旅客。

廖宜琨則強調，樹林機五擁有台鐵與萬大樹林線等軌道運輸優勢，區位條件更具競爭力。他認為，大巨蛋若設於樹林，可帶動地方繁榮，周邊亦有興仁花園夜市、青龍嶺步道及山佳鐵道公園等休閒資源，具備發展潛力。

兩人在交通條件上也有不同看法。鄭宇恩指出，樹林機五基地步行至軌道運輸仍有距離，若僅仰賴接駁車疏運人潮效果有限，建議以步行可達為優先規畫；並以日本西武巨蛋鄰近鐵路為例，作為設計參考。廖宜琨則回應，樹林亦可透過轉乘機場捷運服務國際旅客，交通仍具可行性。

針對後續配套，廖宜琨表示，若大巨蛋落腳樹林，應評估增設簡易車站，並檢討周邊道路動線與停車規畫；鄭宇恩則認為，淡海若成選址，淡海輕軌須提升到至少中運量，以支撐大型活動需求。

儘管立場不同，兩人最終仍表示，市府應在既定2050年落成目標下，加速推動大巨蛋規畫，並同步完善交通、觀光與基層體育設施，讓建設效益最大化。

北大 淡江大橋 廖宜琨

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