新北永平國小停車場拚年底啟用 連通道銜接捷運

新北市長侯友宜今天視察永和永平國小地下停車場工程表示，目前進度達93%，力拚今年12月啟用，且設置連通道銜接中和萬大線及地下臨停接送區，方便民眾轉乘與接送學童。

新北永和區停車一位難求，且未來捷運萬大中和線通車後，更有大量轉乘停車需求。市府因此興建永平國小地下停車場，總工程經費新台幣15億7000萬元，規劃地下3層，提供238格小型車位與692格機車停車位，並設置連通道銜接萬大中和線LG05站。

侯友宜表示，未來捷運通車後，將有效紓解通勤尖峰車潮與家長接送需求。經與校方及施工團隊討論後，特別增設地下臨停接送區，讓家長可直接在地下空間接送學童，並銜接捷運轉乘，提升安全與便利性。目前整體進度93.87%，穩定超前，力拚7月完工、12月啟用。

交通局指出，工程自113年1月開工以來，導入智慧科技工地管理系統，監測溫度、濕度、噪音及空氣品質，並即時提供市民掌握；且為降低施工對校園的干擾，工程同步改善校內設施，包括新建球場、跑道與風雨操場，並為教室加裝氣密窗及更新空調設備。

另針對永平國小新建操場PU跑道材料供應情形，交通局停車管理科科長吳清哲指出，近期中東戰事影響石化原料供應鏈，上游乙烯原料短缺，連帶使PE（聚乙烯）供貨吃緊，但經施工團隊積極協調，力求如期完工，不影響整體工程進度。