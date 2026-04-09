韓國瑜首次站台！陪許原榮車掃「大姑娘進洞房 請多幫忙」

立法院長韓國瑜今下午陪同國民黨北市松信議員參選人許原榮車隊掃街，這也是韓第一次替小雞站台。他讚許是圓融的人，「大姑娘進洞房，第一次，請大家多幫忙。」

國民黨北市議員第一階段初選，將於4月19日至21日的晚上6時30分至10時，採取全民調方式進行。當中，激戰區的松山、信義參選人爆炸，包含前任國民黨發言人李明璇、楊智伃，也有韓國瑜認證的許原榮等，總計五人搶二席。

韓國瑜今下午特地到信義區的忠孝東路五段、松山路替許原榮車隊掃街，信義區幾位里長紛紛站出來力挺許原榮，也有不少民眾看見韓國瑜，熱情大喊。韓國瑜車掃前受訪，他說，許是做人圓融，最棒，「許源榮出來選舉，大姑娘進洞房，第一次，請大家多幫忙。」

許原榮說，其實他在松山信義已準備20多年，因為從出生、成長、工作服務都在這裡經營，沒有離開過，現在就是行程更加密集，其他的服務內容也和之前沒有不同。

至於韓國瑜有特別說什麼鼓勵的話？許說，韓院長有說能安排的時間都盡量安排，既然在這邊有長時間投入，且願意把公共服務換為主動，都是相當鼓勵。

另外，松信選區也有韓家軍的李明璇出線，李更說初選階段不會找韓國瑜是彼此有一定默契，許原榮說，其實不太知道中間過程，但是基本上自己努力經營，既然要投入公共服務就把自己準備好。