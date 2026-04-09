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施政報告首日...民眾黨團批蔣市府螺絲掉滿地 送「起跑線」盼拚政績

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議會開議，台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，民眾黨團在施政報告前權宜問題發言表示，年底將要大選，但蔣市府團隊卻出現自負、傲慢心態，很多政策螺絲掉滿地，呼籲蔣不要以為穩贏「驕兵必敗」。記者洪子凱／攝影
北市議會開議，台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，民眾黨團在施政報告前權宜問題發言表示，年底將要大選，但蔣市府團隊卻出現自負、傲慢心態，很多政策螺絲掉滿地，呼籲蔣不要以為穩贏「驕兵必敗」。記者洪子凱／攝影

北市議會開議，台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，民眾黨團在施政報告前權宜問題發言表示，年底將要大選但蔣市府團隊卻出現自負、傲慢心態，很多政策螺絲掉滿地，呼籲蔣不要以為穩贏「驕兵必敗」，並送上「起跑線」盼蔣剩餘任期仍應「卯足全力，拼出成績」。

民眾黨團今天送上「起跑線」，議員陳宥丞表示，今年市長、議員都需接受民意的檢驗，雖然蔣的對手尚未出爐，但呼籲蔣開跑不要以為穩贏，仍要關心民生議題，全力拼市政。

陳宥丞直言，蔣市府呈現「驕兵必敗」前奏，很多重要偉大政策，市府螺絲卻掉了一地，民眾黨團站在好意提醒，民眾在意不是一頁式煙火、政策拋出卻毫無配套，民生百姓在意的是公安、物價高漲、居住正義、無菸城市沒有吸二手菸配套措施。

陳宥丞說，現在許多局處都覺得年底選舉穩贏，有自負、傲慢心態，都會讓市民朋友很不安，市府不要「優勢在卻大意失」，希望蔣能夠將經濟民生議題放在心上，票還沒有入鬼前，包含他、蔣都有可能無法連任，呼籲在剩餘任期仍應「卯足全力，拼出成績」。

台北 陳宥丞 民眾黨團

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