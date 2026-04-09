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新北考古生活節將登場 「山海生存挑戰賽」開放報名

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
雙人負重等四大關卡挑戰團隊默契。圖／十三行博物館提供
雙人負重等四大關卡挑戰團隊默契。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館舉辦「2026新北考古季」，以海洋文化與永續精神為主軸，自3月至5月推出系列活動。其中最受矚目的「新北考古生活節」將於4月25日至26日在新北考古公園登場，並規畫「山海生存挑戰賽」，邀請民眾組隊參與，透過模擬史前採集與狩獵情境，體驗先民生活樣貌。

十三行博物館表示，館內過去透過遺址出土的狩獵工具及大量魚獸骨，印證先民「靠山吃山、靠海吃海」的生存方式。今年活動延續相關考古成果，將史前知識轉化為體驗式活動，讓民眾從參與中認識歷史文化。

活動期間將規畫「體驗」、「市集」及「展演」三大主題區，並邀集台灣、日本、韓國、印尼及越南等國內外考古博物館與機構參與，推出超過40攤以「海洋」為主題的體驗內容，呈現多元文化交流面貌。

其中，「山海生存挑戰賽」將於4月25日登場，採4人組隊、限額10組報名。參賽隊伍須在限時內完成多項關卡，包括模擬狩獵射擊、辨識海洋物件、負重穿越障礙及撒網捕魚等任務，依積分高低決定名次。

主辦單位指出，前三名隊伍可獲得相關獎項，包含住宿券、設施體驗券及餐飲兌換等內容。活動即日起至4月16日開放線上報名，參賽者須年滿8歲且每隊至少包含1名成人。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「新北考古季」希望打破傳統展示形式，透過體驗活動讓民眾更貼近史前文化，理解先民在山海環境中的生活智慧，並從中認識永續發展的概念。

館方表示，透過跨國交流與多元體驗設計，盼將考古知識融入生活，帶動更多民眾參與，深化對在地歷史與文化的理解。

「2026新北考古季」山海生存挑戰賽即日起開放報名。記者張策／攝影
「2026新北考古季」山海生存挑戰賽即日起開放報名。記者張策／攝影

考古 博物館 十三行

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