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別再亂闖傷荷包！北市河濱公園「科技執法」再增4處 5月1日啟動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市河濱公園今年再增設4處科技執法地點，5月1日開始執法。圖／水利處提供
北市河濱公園今年再增設4處科技執法地點，5月1日開始執法。圖／水利處提供

北市河濱公園是市民最重要的休憩場所，常有民眾貪圖一時方便，違規將車輛駛入自行車道，嚴重影響自行車及行人安全。北市水利處目前共設17處科技執法，有效遏止違規行為，辦理期間成效良好，所以今年再增設4處地點，5月1日開始執法。

水利處表示，自行車道出入口設置違規車牌辨識系統，以先進影像辨識技術自動將違規車輛照相，並藉由高解析度監視器自動辨識違規車牌後，交由北市交大裁處，5月1日起，再增加4處智慧影像辨識系統，即日起展開宣導後，將於5月1日起執法。

水利處河川管理科表示，4處地點分別為雙溪河口河雙21河濱公園鐵便橋旁上下游兩側及美堤河濱公園基隆河右岸陽光抽水站排放水路上下游兩側，這些地點均已設置明顯告示牌警示民眾，即日起至115年4月30日期間加強宣導，115年5月1日起正式啟用執法。

水利處指出，台北市是自行車友善城市，河濱公園不只有各式運動場地、遊憩設施，亦規畫全長約112公里的完善自行車專用道及便利的自行車租借站，進出使用河濱公園的市民朋友眾多，為了給市民舒適安全的休憩環境，水利處表示，未來將視試辦成果逐漸增加設置區域，也再次呼籲民眾，請遵守相關交通規範，切勿以身試法。

北市河濱公園今年再增設4處科技執法地點，5月1日開始執法。圖／水利處提供
北市河濱公園今年再增設4處科技執法地點，5月1日開始執法。圖／水利處提供

北市河濱公園今年再增設4處科技執法地點，5月1日開始執法。圖／水利處提供
北市河濱公園今年再增設4處科技執法地點，5月1日開始執法。圖／水利處提供

科技執法 監視器

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