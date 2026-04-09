新北推友善建築工地 掃QR Code掌握施工資訊

為改善施工環境與城市景觀，新北市政府推出「友善建築工地」管理新制，即日起實施，從圍籬美化、環境保護、性別平權及資訊公開等四大面向著手，並導入「全民掃碼智慧監督機制」，讓民眾可透過QR Code即時掌握施工進度與環境監測數據。

新北市工務局表示，傳統工地常給人雜亂、封閉印象，新制透過制度優化與科技導入，提升施工場域整體品質。工務局長馮兆麟指出，這次管理機制跳脫既有框架，結合智慧科技與平權概念，希望將工地轉型為兼具安全與美學的友善空間，同時降低施工對周邊環境影響。

在市容管理方面，新制依工程規模實施圍籬分級設計，工程金額5000萬元以下建案，須有一半面積設置綠植栽；兩億元以上大型建案，則須加裝55吋以上影像播放設備。此外，圍籬底色統一為白色或綠色，並禁止張貼與工程無關的廣告，以維持整體市容整潔。

環境與施工管理方面，工地須加裝感測設備，即時監測空氣品質與噪音，並強化隔音措施；安全走廊也將換裝節能燈具，以落實減碳目標。同時，施工場域也需設置性別友善廁所及女性專屬休息空間，並張貼CEDAW或性別友善標語，提升勞動環境品質。

工務局指出，為提升資訊透明度，工程告示牌將揭露施工勘驗進度，並設置QR Code供民眾掃描查詢，可即時掌握施工進度、空氣品質及噪音監測等資訊，強化民眾參與與監督機制。

馮兆麟表示，良好的施工環境是城市發展的重要基礎，未來將透過「友善建築工地」制度，持續提升工程管理品質，讓施工場域兼顧安全、整潔與公共感受。

新北市政府友善建築工地新制，導入「全民掃碼智慧監督機制」，民眾拿起手機掃描專屬QR Code，即時檢視工地各項監測數據。圖／新北市工務局提供