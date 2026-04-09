淡水汙水接管率達97.85% 紅樹林路101戶受惠

困擾淡水紅樹林路「印象法藍社區」居民多年的地下室惡臭問題，終於獲得改善。新北市水利局表示，經跨機關協調與多次會勘，已完成汙水接管工程，讓101戶住家環境明顯改善，也使淡水地區整體汙水接管率提升至97.85%。

水利局指出，紅樹林路地下管線密集且配置複雜，包含台電、瓦斯及自來水等多項民生管線交錯重疊，施工難度高。為降低施工對民眾影響，水利局共4次會勘管遷，透過現地勘查確認管線位置，並採取小範圍管線遷移及汙水管線路徑動態調整的方式，在有限空間中完成管線布設。

水利局長宋德仁表示，紅樹林路一帶過去因建築物內汙水處理設施效能不佳，地下室長期飄散異味，影響居住品質。隨著汙水下水道工程完成，生活汙水已順利導入系統，不僅改善惡臭問題，也提升周邊環境衛生，並帶動區域汙水接管率穩定成長。

住戶王先生表示，過去地下室常有異味飄出，令人困擾，也擔心孳生蚊蟲影響孩童健康；工程完工後，空氣品質明顯改善，居住環境更加安心。

水利局表示，面對都市地下空間高度飽和及管線複雜的情形，未來將持續透過跨機關協調與技術調整，針對地下障礙密集區域推動專案，逐步改善舊社區汙水排放問題，提升市民生活品質。

完成管線遷移後，水利局團隊接續進場施工。圖／新北市水利局提供

經現場試挖發現路徑下方有台電、自來水等民生管線，與規畫埋設汙水管位置衝突。圖／新北市水利局提供