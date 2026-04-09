平溪偏鄉醫療奇蹟「一日綠色通道」提高篩檢率 缺護理人力是困境

新北平溪人口僅剩3882人，逾65歲長者高達1400多人，衛生局在平溪推不老長智村成效頗佳，繼 2024 年拿下衛福部最高榮譽「卓越獎」後，今年再度獲國家生技醫療品質獎（SNQ）公益服務類肯定。平溪透過「友善店家」與「醫療綠色通道」結合，成功翻轉偏鄉就醫困境，成為台灣失智照護獲肯定的重要關鍵。

台灣失智者平均照護期達 8至10 年，不僅造成家庭經濟負擔，對家屬更是漫長考驗，早期發現及介入治療成為延緩失智重要策略。

平溪衛生所醫師兼主任廖廣榆表示，過往平溪長者進行失智診斷，須透過醫院掛號、抽血及MRI(核磁共振)及等看報告等，至少來回醫院5趟，常令長者與家屬望而卻步，但平溪結合台北慈濟醫院綠色廊道，只要專車接送一天內就可完成就醫程序。

廖廣榆說，當透過社區據點或守護站找出潛在失智對象後，安排專車到醫院失智門診進行相關檢查，待報告結果出來就可透過衛生所神經科醫師評估，可直接用藥或進行後續長照及物理治療等 ，不僅大幅節省病患及家屬時間，也讓長者願配合檢查，至今社區民眾觀念也已逐漸轉變，從過去退縮態度到已主動告知想篩檢。

「平溪較能成功推動失智友善的另一關鍵是醫療集中」，廖廣榆分析，因平溪只有衛生所及另外一間小診所，長者身體有狀況只能到衛生所或診所看診，醫師長期照顧長者較易觀察身體的變化，警覺性也較高，過去幾年抓到失智個案僅有7成，近年發現疑似個案到確認已達百分之百，但此模式要複製到其他地區如石碇或坪林就較不容易。

廖廣榆強調，綠色通道可大幅縮減病患候診時間，但對醫院而言並未有任何補助款，需仰賴衛生所與醫院遊說，也因過去的衛生所主任動用自己的人脈去遊說才讓慈濟醫院點頭，這也是對偏鄉醫療的一大進展，目前平溪醫療團隊面臨困境也因獎勵金較低留不住護理師，這是各偏鄉均可能面對的難題。