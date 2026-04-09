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「阿公怎麼天天買醬油？」平溪店家化身社區的眼睛 打造荷蘭版霍格威失智友善

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2021年推動不老長智村，衛生所結合社區友善店家，邀請店家加入失智友善店家，成為社區的雙眼。記者林媛玲／攝影
2021年推動不老長智村，衛生所結合社區友善店家，邀請店家加入失智友善店家，成為社區的雙眼。記者林媛玲／攝影

新北平溪超過65歲長者逾3成6，2021年起推動不老長智村，其中，社區店家就是守護站，長者無須擔心走失，還可寄放鑰匙等。有店家發現鄰居老伯連買3周醬油，更有人聞到瓦斯味才發現長輩睡覺忘關瓦斯，經診斷才得知失智。如今平溪多處聚落如同荷蘭霍格威村（Hogeweyk），讓長者可在地安老。

「在地安老」讓長者在熟悉社區中健康老化善終已成趨勢，荷蘭霍格威村打造全球首座失智村，失智長者無須在安養院，而是能在社區有尊嚴度過餘生。台灣平均每13位長者就有1人失智，早期發現及介入是延緩病情惡化的關鍵。

為延緩失智，新北市平溪衛生所在2017年起就首度為長者全面普篩，2021年推動不老長智村，衛生所結合社區友善店家，邀請店家加入失智友善店家，成為社區的雙眼，讓長者安心在社區趴趴走，萬一走失立即通報協尋程序。

日前記者實地走訪菁桐老街了解守護站運作，有店家表示，社區有阿伯每天到柑仔店買瓶醬油，連買3周偶而還忘了付錢，經通知家人轉介醫院診斷才發現失智。另有店家老闆說，某次聞到隔壁鄰居家中飄散瓦斯味，才發現長輩忘記關瓦斯直接睡覺，所幸及時救援避免意外，也讓店家瞭解失智相關症狀的契機。

當日正巧一名外地年長遊客到菁桐老街觀光時，突然因暈眩而跌坐在老街一處店家前，店家立即報警，約十數分鐘過後警車立即開入老街內，隨即將遊客送至衛生所治療。店家則表示，守望相助不分社區長輩或外地人，只要有需要都該幫忙。

加入守護站的陳姓老闆娘則說，因先生罹患癌症且有輕微失智，長期都仰賴衛生所協助及轉介送醫治療，平溪長者多，年輕人多半在外就業，原本就應互相照顧，「有一天我們都會老」，大家都在想辦法多關心照顧好里內的長輩。

平溪衛生所主任廖廣榆說，過去也有一位長者身體不舒服就叫救護車，兩個月叫了五趟，也因消防隊有與衛生單位有聯繫網絡，衛生所發現後懷疑長者可能失智，再轉介送至醫院檢測，最終證實為中重度失智。

廖廣榆表示，推展失智店家歷經一段辛苦過程，畢竟對店家沒任何好處，早期還有遊客把店家當托老所，自顧去觀光遊覽徒增店家困擾，衛生所只能耐心勸說，若不願掛失智店家標章，只要提供通報角色也可，經過努力，「多一雙眼睛」相互照料氛圍逐漸形成，尤其看到全村在尋人的情景後，愈來愈多店家願加入。

菁桐里長胡秀金也說，平溪人口逐漸老化凋零，里內民眾多半集中在老街，且多半住戶彼此認識都能互助照顧，多數人對里內長者的身體變化有一定的掌握，推展失智友善店家確實比較容易，甚至外來民眾若到老街出現異狀，也會立即通報警方協助。

平溪公所表示，平溪已有54個店家加入失智友善守護站，為鼓勵長輩多出來活動，社區據點固定安排課程及舉辦活動，若長者不願外出還可安排專車接送，目的就是不希望長輩面臨斷崖式的衰老。

新北市衛生局高齡長照處表示，截至目前新北市已布建約5550家失智友善守護站，為全國最多，逐步形成綿密的社區支持網絡，另擴大推動失智症社會處方，強化醫療與社區的連結。

2021年推動不老長智村，衛生所結合社區友善店家，邀請店家加入失智友善店家，成為社區的雙眼。記者林媛玲／攝影
2021年推動不老長智村，衛生所結合社區友善店家，邀請店家加入失智友善店家，成為社區的雙眼。記者林媛玲／攝影

新北平溪超過65歲長者逾3成6，2021年起推動不老長智村。記者林媛玲／攝影
新北平溪超過65歲長者逾3成6，2021年起推動不老長智村。記者林媛玲／攝影

平溪店家加入失智守護站，正巧有遊客因暈眩被店家通報送醫。記者林媛玲／攝影
平溪店家加入失智守護站，正巧有遊客因暈眩被店家通報送醫。記者林媛玲／攝影

失智 平溪

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