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淡江大橋風切聲擾民有解了？ 新北：4月中旬完成改善

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋通車後傳出風切噪音擾民，市府與公路局已啟動改善措施，預計4月中旬完成改善。記者張策／攝影
淡江大橋通車後傳出風切噪音擾民，市府與公路局已啟動改善措施，預計4月中旬完成改善。記者張策／攝影

淡江大橋風切噪音問題引發地方關注。新北市工務局表示，有與交通部公路局新工北分局保持密切聯繫，掌握改善進度，目前已於人行護欄加裝改善用膠條，預計4月中旬完成整體改善，希望有效降低風切聲，提升周邊居民生活品質。

工務局指出，近日外界關心淡江大橋風切聲問題，市府已與公路局新工北分局共同掌握改善進度，現階段已在人行護欄加裝改善用膠條，預計4月中旬完成整體改善。

在地藍綠民代也持續關注此案，立委洪孟楷說，淡江大橋風切噪音問題並非近期才出現，而是自1月開始累積，影響超出預期，通車後產生的風切噪音已影響周邊居民生活品質。他說，團隊早在3月初就開始反映並持續追蹤，也召集相關單位會勘，現在已確認成因，並提出改善措施與時程。

洪孟楷說，在他與市議員陳家琪持續關注督促下，這兩天也與公路局密集聯繫，確認將在人行道欄杆加裝消音膠條，並優先處理東北季風影響較大的區段，也就是八里段，預計4月15日竣工前完成；目前部分區段測試顯示，確實有助降低噪音。

新北市議員鄭宇恩也表示，在立委蘇巧慧協助下，昨天收到公路局回覆進度，內容包括人行道欄杆加裝消音膠條、優先施作東北季風影響較明顯區段，預計4月中旬完成，部分區段經測試可有效降低噪音影響。

立委 藍綠 新北 淡江大橋

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