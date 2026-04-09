新北便當店疑食物中毒案 118人送醫 11人住院

新北清六食堂便當店近日發生疑似食物中毒案，至昨午累計就醫達一一八人，其中九十五人購買公所店便當，二十三人食用中興店便當後陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀，共十一人住院、二十人留院觀察。衛生局表示，若相關檢驗結果確認為食品中毒，將依食安法移送檢調偵辦，三家分店仍暫停營運。

採樣患者糞便、廚工採檢及便當檢體送驗，初步檢驗結果，有十一名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應。不過，業者三家分店僅兩家出狀況，衛生單位正在交叉確認哪些共用食材出問題。

議員張維倩昨質詢關注調查進度，衛生局長陳潤秋說，該廠商沒設立中央廚房，各分店餐點是各自製作，有部分食材品項可能來自相同供貨商。

清明連假期間新店區「清六食堂」疑爆發食物中毒，衛生局初步調查，民眾在公所店及中興店購買便當的共同菜色包括白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，衛生局已抽驗相關檢體，也對三家分店現場查核衛生規範，針對不合格部分已命業者限期改正，若屆時仍未改善，可依食安法處六萬元以上二億元以下罰鍰。

另消保官已介入處理，主任消保官王治宇說，業者投保產品責任險一千二百萬元，對受害者醫療費、工作損失、精神賠償等，應有善後能力。業者也表示，對消費者因食用便當出現腸胃不適深感抱歉，將密切追蹤消費者狀況，會負起責任。