聽新聞
0:00 / 0:00

新北便當店疑食物中毒案 118人送醫 11人住院

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北報導
新北清六食堂便當店疑中毒案，至今共有118人就醫。圖／新北衛生局提供
新北清六食堂便當店疑中毒案，至今共有118人就醫。圖／新北衛生局提供

新北清六食堂便當店近日發生疑似食物中毒案，至昨午累計就醫達一一八人，其中九十五人購買公所店便當，二十三人食用中興店便當後陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀，共十一人住院、二十人留院觀察。衛生局表示，若相關檢驗結果確認為食品中毒，將依食安法移送檢調偵辦，三家分店仍暫停營運。

採樣患者糞便、廚工採檢及便當檢體送驗，初步檢驗結果，有十一名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應。不過，業者三家分店僅兩家出狀況，衛生單位正在交叉確認哪些共用食材出問題。

議員張維倩昨質詢關注調查進度，衛生局長陳潤秋說，該廠商沒設立中央廚房，各分店餐點是各自製作，有部分食材品項可能來自相同供貨商。

清明連假期間新店區「清六食堂」疑爆發食物中毒，衛生局初步調查，民眾在公所店及中興店購買便當的共同菜色包括白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，衛生局已抽驗相關檢體，也對三家分店現場查核衛生規範，針對不合格部分已命業者限期改正，若屆時仍未改善，可依食安法處六萬元以上二億元以下罰鍰。

另消保官已介入處理，主任消保官王治宇說，業者投保產品責任險一千二百萬元，對受害者醫療費、工作損失、精神賠償等，應有善後能力。業者也表示，對消費者因食用便當出現腸胃不適深感抱歉，將密切追蹤消費者狀況，會負起責任。

新北 食物中毒 便當

延伸閱讀

新北「清六食堂」便當疑中毒案 衛生局：11人「沙門氏桿菌」陽性反應

新北「清六食堂」便當疑中毒案增加至118人 共11人住院

就醫數將破百…新店「清六食堂」食安事件擴大 業者表達善後誠意

新北便當疑食物中毒再擴大！就醫累計達99人 3分店暫停營業

相關新聞

新北「清六食堂」便當疑中毒案 衛生局：11人「沙門氏桿菌」陽性反應

新北清六食堂便當店近2日爆發疑似食物中毒案，從原本昨天通報的44人再擴大，截至今日下午3點為止，又新增通報案例，累計就醫達118人。新北衛生局表示，其中95人食用公所店便當及23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院、20人留院觀察。

北市租補推新制 若房東刁難 美意恐難落實

北市租房愈來愈貴，都發局昨推新政，北市單身青年每月補助千元、已婚青年家庭二千五百元，育兒家庭視子女數每人每月再補一千元，無上限，生愈多補愈多；許多租屋族樂見不無小補，但也有人嘆，多數房東不太願意讓房客設籍，補助看得到吃不到。

北市租屋房源少、需求高 專家：透過減稅 鼓勵房東釋出房源

北市租屋房源少、需求高，議員盼租屋補助能減緩人口外流，專家則直言，北市每坪租金平均已高達一千到一千五百元，但仍供不應求，建議政府透過房屋稅優惠等方式，鼓勵房東釋出房源，另外除了年輕人族群，同時也要持續關注弱勢族群租屋難尋問題。

新北便當店疑食物中毒案 118人送醫 11人住院

新北清六食堂便當店近日發生疑似食物中毒案，至昨午累計就醫達一一八人，其中九十五人購買公所店便當，二十三人食用中興店便當後陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀，共十一人住院、二十人留院觀察。衛生局表示，若相關檢驗結果確認為食品中毒，將依食安法移送檢調偵辦，三家分店仍暫停營運。

新北便當店食物中毒 法制局：有保產品責任險1200萬

新北新店便當店爆發集體食物重度事件，新北市議員張維倩今天在議會質詢，關心後續賠償問題，法制局長蔡庭榕表示，店家有投保產品責任險，消保官已邀集店家、保險公司展開後續賠償事宜。

淡水滷味攤「老鼠爬食材」 衛生局：下架報廢限期改善

新北市淡水區一處滷味攤日前遭民眾拍下疑似老鼠爬上食材畫面，在社群平台曝光後引發關注。新北市衛生局今表示，已派員前往查核，業者坦言接獲民眾反映後，已將當批滷味全數下架報廢，並進行清潔消毒，衛生局也已要求業者限期改善相關衛生缺失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。