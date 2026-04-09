北市租屋房源少、需求高 專家：透過減稅 鼓勵房東釋出房源

北市租屋房源少、需求高，議員盼租屋補助能減緩人口外流，專家則直言，北市每坪租金平均已高達一千到一千五百元，但仍供不應求，建議政府透過房屋稅優惠等方式，鼓勵房東釋出房源，另外除了年輕人族群，同時也要持續關注弱勢族群租屋難尋問題。

北市議員李明賢說，北市租金比新北、桃園貴，且社宅供應仍有限，市府加碼租屋補助，一來減輕年輕人負擔，二來設籍條件也有助於提高北市人口，因為北市高房價、租金及交通便利等因素，導致人口外流到新北和桃園，盼藉此能減緩人口外移。

住商企研室執行總監徐佳馨表示，北市每坪租金平均約一千到一千五百元、新北約六百到一千元，若以三十坪房子為例，租金可能相差二倍多，三萬在台北市未必租得到電梯房，加上北市一直以來租屋供給量明顯少於新北市，多數出租房源是無電梯公寓，對於有小孩、需要電梯大樓家庭來說，要找到合適產品非常困難。

徐佳馨也提醒，在租金補貼加碼後，從供需市場來說可能會讓房東順勢調漲租金，建議市府仍需擴大首都圈，透過更便利的大眾運輸系統緩解市中心壓力，也可嘗試透過房屋稅優惠等，鼓勵屋主將閒置房屋釋出到租屋市場。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡提及，除了青年、新婚家庭外，弱勢家庭與獨居長者在租屋市場上更難以找到住處，政府更應致力於推動租屋市場的透明與健全，解決房東端阻礙政策執行的核心問題。