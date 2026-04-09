北市租補推新制 若房東刁難 美意恐難落實

北市租房愈來愈貴，都發局昨推新政，北市單身青年每月補助千元、已婚青年家庭二千五百元，育兒家庭視子女數每人每月再補一千元，無上限，生愈多補愈多；許多租屋族樂見不無小補，但也有人嘆，多數房東不太願意讓房客設籍，補助看得到吃不到。

都發局昨指出，推出「台北幸福租－民間租屋租金加碼補貼」新制，考量青年在北市起步艱辛，設籍及租屋北市的未滿四十歲「單身青年」族群不只中央每月租屋補貼三千六百元，市府每月再補貼一千元，共四千六百元，實質減輕租屋壓力。

至於四十五歲以下「已婚青年家庭」，不論結婚年數長短，獲得中央每月七千五百元租金補貼額度，北市每月加碼補貼二千五百元，共一萬元。育有○至十二歲子女的「育兒家庭」，育有一名子女每月加碼補貼一千元，且補貼子女數無上限，讓多寶家庭在台北安居。

廿四歲張小姐說，他在大安區月花一萬三千元租屋，他的房東不給設籍，導致無補助，多數房東都是如此，租補政策看得到吃不到。

徐小姐表示，婚後在文山區租屋，老舊公寓的單層三房含管理費、新裝潢、附家具，原租金三萬元，房東希望她不要申請租補，房租可算便宜為二點五萬元，經評估租金與中央租補後金額差不多，所以沒申請。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，很多房東因不願報稅，不給租客申請補助，加上台灣目前的租屋政策高度依賴私人市場房東提供物件，只要房東不配合，補貼就無法真正幫助到租客。

都發局回應，民眾應自申請當日起、領取租金補貼完整期間均須設籍北市。至於租賃住宅欲設籍，依內政部戶籍法相關規定，民眾以實際居住地申報戶籍，毋須經過房東同意；若房東不允許房客遷入戶籍而無法提出證明文件，房客可以告知現住地轄區戶政事務所實情，以申請居住查實辦理遷入登記。