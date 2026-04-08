新北擬運用AI分析社福資源 精準投入弱勢需求

新北市府社會局今天表示，「愛心大平台」近8年累計媒合善款與物資約新台幣55億元；未來將結合大數據與人工智慧分析，與企業ESG精神，讓「圓夢英雄」的資源精準投入弱勢。

社會局長李美珍今天在市政會議報告愛心大平台運作8年來的成果，透過公私協力與數位治理，強化社會支持網絡，8年來受益逾6000萬人次。

李美珍表示，平台整合網站與多元捐贈機制，包含信用卡、行動支付及超商通路，提升便利性與公開性。統計顯示，捐贈來源以個人占39%最高，其次為企業24%、團體20%、宗教17%；服務類別以弱勢關懷占比最高。

她說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，平台發揮關鍵功能，媒合逾新台幣11億元防疫及民生資源，支援11個局處執行93項計畫，涵蓋到宅快篩、街友安置及待用餐等措施，穩定社會運作。

李美珍說，未來將化被動媒合為主動預防，同時運用累積8年的大數據，分析需求缺口。

她接受中央社記者訪問表示，以往委託學者研究分析，動輒要半年至一年，透過人工智慧AI精準分析，加上社工實務運作經驗與修正，可以縮短時間，並提出適合的創新方案提供捐贈者參考，也更符合受贈者需求。

市長侯友宜聽取後表示，新北市幅員廣大、社會福利需求高，但統籌分配稅款有限，人均預算為六都最低。透過「愛心大平台」，整合各界善款與物資，提供弱勢族群更完整照顧，並強調透明與誠信，讓每筆資源都能精準投入。

侯友宜表示，「建立數位信任機制很重要，守住政府的誠信才能不遺忘每一名需要被照顧的人」。運用大數據分析高風險家戶需求，並結合企業推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），擴大投入資源才能打造更具韌性的社會支持網絡。