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淡水區鄧公國小響應國際粉紅日 攜手議員與家長會反霸凌

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
鄧公國小「國際粉紅日暨性別平等教育宣導活動」，展現出學校、家庭與社區共同捍衛學童安全、支持多元發展的團結精神。圖／紅樹林有線電視提供
鄧公國小「國際粉紅日暨性別平等教育宣導活動」，展現出學校、家庭與社區共同捍衛學童安全、支持多元發展的團結精神。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國小於今(8)日熱情響應「國際粉紅日暨性別平等教育宣導活動」，邀請全校師生穿著或配戴粉色系服裝與配件，共同傳達「顏色無國界，性別無框架」的平權理念。活動現場充滿了正向的粉紅力量，新北市議員陳偉杰、家長會長戴于茜與家長會幹部也一起來參加，與學童們站在一起，用實際行動宣誓反霸凌、反歧視的決心。

為了將性別平等的正向價值觀傳達出去，鄧公國小日前特別邀請親師生於今日穿著粉紅色的服裝來上學，並安排於今日上午10點10分大下課時進行全校廣播，邀請所有穿著粉紅衣物的親師生前往穿堂。在家長會戴于茜會長及陳偉杰議員的熱情響應與支持下，全體師生與嘉賓們順利完成充滿溫馨與力量的大合照，展現出學校、家庭與社區共同捍衛學童安全、支持多元發展的團結精神。

鄧公國小校長顏顯權表示，期盼透過此次的粉紅力量行動，讓孩子們在生活中學習尊重差異，學校不僅是傳授知識，更要從小培養孩子的同理心，鄧公國小已連續三年響應國際粉紅日，未來也將持續與家長會及社會各界緊密合作，共同為孩子們營造一個沒有霸凌、友善包容的校園環境！

「國際粉紅日」訂於每年四月的第2個星期三。這項充滿意義的活動起源於2007年的加拿大。當時有一名9年級的男學生，因為穿著粉紅色衣服到校而受到同學的霸凌。同校的兩個高年級生為了打抱不平，主動鼓勵所有學生穿上粉紅色服裝，一同宣傳反霸凌、反歧視 。自此之後，這份溫暖的力量便蔓延全球，期盼能攜手反歧視、反霸凌，共造友善環境。

霸凌 陳偉杰 淡水

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