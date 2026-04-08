汐止消防大樓工程進入收尾階段 議員視察進度

新北市政府消防局持續強化汐止區的救災量能，「特搜大隊、第六救災救護大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程」目前已經進入最後收尾階段，新北市議員白珮茹會同汐止分隊所屬民力單位，實地了解工程進度與未來使用規劃，整體工程預計在今年7月中旬完工。

位在汐止大同路二段的汐止消防分隊，40年的老舊建物，再加上是海砂屋，一直以來都有結構上的疑慮，地方一直期待拆除重建，現在原地重建的大樓，是地上7層、地下2層的新廳舍，一行人從最高的七樓開始視察，第六大隊長林登港也一一說明每一層的設置及規劃的廳舍，七樓是市民活動中心，接著再往下走，分別是特搜大隊及汐止消防分隊，還有第六大隊也會進駐，除了容納大型現代化的救災車輛外，同時也規劃建置智能值班台，現在內部都在加緊趕工中。

新北市議員白珮茹表示，主要是來看汐止消防分隊興建的狀況，現在已經完工8成，目前鷹架拆了之後，整體輪廓都已經出來，很感謝相關的施工單位，新北市政府編了將近4.7億的預算進行改建，也很感謝警消還有各界的協助，讓廳舍施作非常的順利，也希望說在汐止市中心的這個點，其實擔任汐止區非常重要的一個中心點，未來不管是對於整個新北市的救災，甚至汐止區的救災，都是一個非常精華區的點。整個廳舍的建置看了一下，將來不只是可以使用它、也可以訓練，再結合各項功能，希望警義消出勤，因為廳舍的改建，提升他們整個訓練的這個技能，也讓每次出勤都能夠平平安安。

新北市消防第六大隊長林登港指出，特別邀請義消、還有防宣以及救護志工，針對廳舍進行會勘，希望整個工期可以提早完成進駐，希望這邊視為第六大隊、一個汐止的市中心，發揮最強的消防戰力，讓整個汐止地區跟第六大隊，新北市的所屬轄區的消防安全可以更加的安全。

林登港提到，汐止消防大樓總工期是810日，截至今年3月30日為止，進度微幅超前，目前工程正進行3樓給水配管、5樓弱電系統拉線、以及4樓地磚鋪設等作業，另外，施工鷹架已經陸續拆除，廳舍外觀逐步呈現在市民眼前，工程預計於今年7月中完工，9月取得使用執照，並擇期舉行落成啟用典禮。