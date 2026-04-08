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貢寮環保公園再添亮點 新北燈會飛馬燈飾精彩延續

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
主燈「飛馬」搭配4隻造型優美的彩色小馬，並結合在地特色的「貢寮鮑」燈飾，點亮貢寮環保公園，營造夢幻絢麗的夜間景觀。圖／觀天下有線電視提供
主燈「飛馬」搭配4隻造型優美的彩色小馬，並結合在地特色的「貢寮鮑」燈飾，點亮貢寮環保公園，營造夢幻絢麗的夜間景觀。圖／觀天下有線電視提供

2026年新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」已於3月初圓滿落幕，為延續燈會熱潮，貢寮區公所特別於4月起，在貢寮環保公園進行飛馬燈飾接續展示活動，讓精彩燈藝持續在地方綻放魅力，也打造貢寮環保公園日夜多元風貌的觀光亮點。

本次展示自新北燈會主會場移置一座氣勢磅礡的主燈「飛馬」，並搭配4隻造型優美的彩色小馬燈飾，同時結合象徵在地特色的「貢寮鮑」燈飾，以及繽紛花朵造型燈組，共同點亮貢寮環保公園，營造夢幻絢麗的夜間景觀。

白天時分，園區內落羽松步道景致宜人，適合民眾悠閒漫步，享受自然風光；夜晚則在燈飾點綴下展現不同風貌，飛馬主燈氣宇軒昂，吸引民眾駐足欣賞、拍照留念，成為地方打卡新亮點。

貢寮區長柯建輝表示，誠摯邀請民眾於展示期間蒞臨貢寮環保公園遊憩賞燈，感受白天與夜晚不同景致之美，並預祝大家在馬年「行大運、事事順心」。

新北 落羽松 燈會

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