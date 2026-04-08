雙溪區牡丹國小主辦桌球賽 東北角學童熱血交流

新北市雙溪區牡丹國小今(8)日主辦瑞芳分區桌球比賽，吸引來自東北角地區多所國小共襄盛舉，包括牡丹國小、濂洞國小、吉慶國小、瑞柑國小及福連國小等校學生齊聚一堂。小選手們在球場上切磋球技、相互觀摩，不僅展現平時訓練成果，也在競技中培養情誼，現場氣氛熱烈，充分展現學童對桌球運動的熱情與活力。

比賽過程中，小選手們全神貫注、奮力揮拍，無論是進攻或防守都展現平時訓練的成果，場邊師長與同學也不時加油打氣。透過比賽，不僅提升學生技術水準，也促進校際之間的交流，培養運動家精神與團隊合作的態度。

許多學生在接觸桌球後，不僅提升體能與專注力，更在反覆練習與比賽歷程中學會堅持不放棄，逐步建立自信心。透過一次次揮拍與挑戰自我，孩子們在運動中找到成就感，也培養面對困難的勇氣，讓桌球成為成長路上的重要養分。

此外，牡丹國小長期投入桌球培訓成果亮眼，在本次賽事中表現突出，男女單打項目前三名皆由牡丹國小學生包辦，展現堅強實力。

牡丹國小校長王志龍表示，看見學生們在場上全力以赴、場下彼此交流球技與情誼，令人相當感動，這正是運動最純粹的價值。未來也將持續推動體育活動，讓孩子們在健康與快樂中成長。