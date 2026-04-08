快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

聽新聞
0:00 / 0:00

千歲團三芝區公所開畫展 25位長者展現不老創作力

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
「藝起來畫展」匯集了25位年齡橫跨65歲至98歲的在地長輩共同參與，透過多元媒材創作自我人生經驗，展現不老活力。圖／紅樹林有線電視提供
「藝起來畫展」匯集了25位年齡橫跨65歲至98歲的在地長輩共同參與，透過多元媒材創作自我人生經驗，展現不老活力。圖／紅樹林有線電視提供

三芝區公所的大廳近來換了全新的展覽，由一群相加超過千歲的長輩們一起舉辦畫展。在開幕儀式中，三芝區長鼓勵長輩們持續創作，未來公所也將會永遠為這群熱愛創作的長輩留有一塊藝文展覽園地，讓民眾一睹三芝長輩活到老、學到老的精神，也細細品味長者們透過畫作想要訴說的人生故事。

三芝區長李天民說，為了推動高齡友善環境，並展現社區長者終身學習的豐碩成果，公所攜手社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會於三芝辦理的馨窩關懷據點三芝埔頭站，在公所內舉辦「藝起來畫展」。匯集了25位年齡橫跨65歲至98歲的在地長輩共同參與，透過多元媒材創作自我人生經驗，展現不老活力。

新生活社會福利發展促進會秘書長李雅富表示，這場畫展可不容易，回憶起長輩剛拿起畫筆直說比鋤頭還重，從一開始對創作的抗拒到每週都期待彩繪課的到來，如今還可以一起舉辦畫展的過程真的很難得。

在畫展的開幕儀式中，最高齡長輩陳笑阿嬤的畫作也成為重頭戲，工筆畫的細膩畫風，正是阿嬤年輕時的彩繪記憶，時隔多年再次呈現與眾人眼前，為此阿嬤謙虛的說沒有準備好，但是能夠展出真的很開心。

這場展覽作品內容豐富多元，涵蓋了水彩、水墨及綜合媒材等多種形式，每一幅畫作都蘊含著長者們對生活的熱情與對藝術的投入，充分體現「活到老、學到老」的精神。展覽期間自即日起到6月29日止，三芝區公所邀請鄉親一同蒞臨欣賞這場溫馨的成果展，給予這群在地「千歲畫家團」最溫暖的鼓勵與支持，共同見證他們用畫筆彩繪出的樂齡新生活。

延伸閱讀

長源里年後首場共餐登場 30道佳餚凝聚社區情誼

【這個職業有祕密】Hsiaoyu／一人公司，但有堅強的團隊

遠流董座王榮文變素人畫家 被敲碗「武俠系列」

拿起相機 牽起狗狗 鏡頭交給長輩 被照顧者變創作者 聯合報攜手百靈佳舉辦「新醫情圖庫-長輩攝影行動」

相關新聞

新北「清六食堂」便當疑中毒案 衛生局：11人「沙門氏桿菌」陽性反應

新北清六食堂便當店近2日爆發疑似食物中毒案，從原本昨天通報的44人再擴大，截至今日下午3點為止，又新增通報案例，累計就醫達118人。新北衛生局表示，其中95人食用公所店便當及23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院、20人留院觀察。

新北便當店食物中毒 法制局：有保產品責任險1200萬

新北新店便當店爆發集體食物重度事件，新北市議員張維倩今天在議會質詢，關心後續賠償問題，法制局長蔡庭榕表示，店家有投保產品責任險，消保官已邀集店家、保險公司展開後續賠償事宜。

淡水滷味攤「老鼠爬食材」 衛生局：下架報廢限期改善

新北市淡水區一處滷味攤日前遭民眾拍下疑似老鼠爬上食材畫面，在社群平台曝光後引發關注。新北市衛生局今表示，已派員前往查核，業者坦言接獲民眾反映後，已將當批滷味全數下架報廢，並進行清潔消毒，衛生局也已要求業者限期改善相關衛生缺失。

樹德家商三冠入袋！美容15連霸 技職人才培育穩居領先

第56屆全國分區技能競賽成績揭曉，樹德家商「掃榜」美容、美髮、西餐烹飪三大職類，幾乎全數奪冠，外加平面設計技術、3D數位遊戲藝術、麵包製作等項目全面開花，共22人獲獎、16人晉級全國賽，登上技術型高中之冠，其中，美容職類完成15連霸，成為技職體系中少見的領先案例。

北市議會開議！蔣萬安明起施政報告 藍綠白各有攻防還有人要送禮物

北市議會今天開議，市長蔣萬安明後天將赴議會施政報告並備詢，據了解，藍綠白仍會在施政報告前杯葛發言，也有議員將送上「禮物」給蔣萬安。綠營證實照慣例仍會在施政報告前提出權宜問題對蔣施政上給予提醒，藍營則預期不會有過多杯葛...

失智定位補助一國兩制 綠：新北應比照北市自辦、藍指問題在中央

失智症患者失蹤事件頻傳，民進黨新北市議員鄭宇恩在議會質詢指出，中央補助預防長者走失的衛星定位輔具，但新北2023年至今年3月卻只有113案申請，與實際需求明顯落差，現行申請資格要求是領有手冊的「第一類」身障者，但程序曠日廢時恐錯過黃金防護期，新北應比照台北市自辦設備補助，別等到長者走失才來找人。新北市衛生局允研議。不過藍營議員直言，問題在中央補助門檻過於僵化，衛福部應盡速檢討條件，讓長照資源真正照顧每位需要的國人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。