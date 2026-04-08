千歲團三芝區公所開畫展 25位長者展現不老創作力

三芝區公所的大廳近來換了全新的展覽，由一群相加超過千歲的長輩們一起舉辦畫展。在開幕儀式中，三芝區長鼓勵長輩們持續創作，未來公所也將會永遠為這群熱愛創作的長輩留有一塊藝文展覽園地，讓民眾一睹三芝長輩活到老、學到老的精神，也細細品味長者們透過畫作想要訴說的人生故事。

三芝區長李天民說，為了推動高齡友善環境，並展現社區長者終身學習的豐碩成果，公所攜手社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會於三芝辦理的馨窩關懷據點三芝埔頭站，在公所內舉辦「藝起來畫展」。匯集了25位年齡橫跨65歲至98歲的在地長輩共同參與，透過多元媒材創作自我人生經驗，展現不老活力。

新生活社會福利發展促進會秘書長李雅富表示，這場畫展可不容易，回憶起長輩剛拿起畫筆直說比鋤頭還重，從一開始對創作的抗拒到每週都期待彩繪課的到來，如今還可以一起舉辦畫展的過程真的很難得。

在畫展的開幕儀式中，最高齡長輩陳笑阿嬤的畫作也成為重頭戲，工筆畫的細膩畫風，正是阿嬤年輕時的彩繪記憶，時隔多年再次呈現與眾人眼前，為此阿嬤謙虛的說沒有準備好，但是能夠展出真的很開心。

這場展覽作品內容豐富多元，涵蓋了水彩、水墨及綜合媒材等多種形式，每一幅畫作都蘊含著長者們對生活的熱情與對藝術的投入，充分體現「活到老、學到老」的精神。展覽期間自即日起到6月29日止，三芝區公所邀請鄉親一同蒞臨欣賞這場溫馨的成果展，給予這群在地「千歲畫家團」最溫暖的鼓勵與支持，共同見證他們用畫筆彩繪出的樂齡新生活。