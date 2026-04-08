新北市美術館4/25-26戶外音樂盛典登場 帶來節奏鮮明、層次多變的現場體驗

迎接新北市美術館開館一周年，新北市政府文化局將於4月25日、26日兩天，在新美館戶外園區舉辦「開館周年活動」，規劃市集、演唱會、煙火秀與無人機燈光展演。兩日演唱會卡司集結徐暐翔、白安，以及畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演；還有Gummy B與金曲樂團宇宙人。活動自下午4點市集登場、晚間7點演唱會開唱，從白天延續至夜晚，打造城市戶外藝術盛典。

新北市文化局表示，本次開館周年活動以音樂為主軸，融合市集、煙火與無人機展演，呈現藝術走入生活的多元樣貌。4月25日(六)演出將由情感系歌手徐暐翔揭開序幕，還有近期投入電子音樂領域的創作才女白安，帶來所愛的音樂曲風與新的創作；壓軸則由情歌王子Bii 畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演，以流行旋律融合弦樂，交織出層次豐富的音樂饗宴。

4月26日(日)則邀請饒舌新秀Gummy B開場，並與盜魂爵士樂團 Soul Heist攜手共演，透過藍調與爵士語彙的融合，帶來節奏鮮明且層次多變的現場音樂體驗，壓軸由金曲最佳樂團宇宙人，以充滿活力與療癒感的音樂風格，為週末夜晚畫下最精彩的句點。

除了音樂演出外，活動兩天晚間8點40分將施放煙火，並結合無人機燈光展演，以科技與藝術交織點亮夜空。園區內設有風格市集，並串聯經發局於捷運農會通廊設置的主題市集，集結在地品牌與文創攤位，讓民眾可從鶯歌火車站一路逛至新北市美術館。

新北市美術館以「全民的美術館」為核心願景，開館一年來透過展覽與公共活動，持續拉近藝術與市民的距離。周年活動特別將戶外園區轉化為城市音樂舞台，透過跨界演出與開放空間的結合，讓藝術不只在館內發生，更延伸至城市日常，形塑全民共享的文化場域。誠摯邀請民眾4月25日、26日走進新美館戶外園區，一同欣賞演出、漫遊市集、觀賞煙火與無人機展演，開啟一場融合藝術與城市節奏的週末旅程。

聚傳媒