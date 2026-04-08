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新北便當店食物中毒 法制局：有保產品責任險1200萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市衛生局人員稽查清六食堂中興店。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局人員稽查清六食堂中興店。圖／新北市衛生局提供

新北新店便當店爆發集體食物重度事件，新北市議員張維倩今天在議會質詢，關心後續賠償問題，法制局長蔡庭榕表示，店家有投保產品責任險，消保官已邀集店家、保險公司展開後續賠償事宜。

張維倩今天關心目前調查進度，新北市衛生局長潤秋表示，目前累積就醫人數118人「公所店」最嚴重95例，「中興店」也有案件，民權店雖無案例傳出，也已暫停營業，業者須完成複查才能再度營業。

是否為中央廚房控管出現問題？陳潤秋說，該廠商沒有設立中央廚房，各分店的餐點是各自製作，不過有部分食材品項可能來自相同供貨商。

對於賠償問題，法制局長蔡庭榕說，該店家有投保產品責任險，消保官已在明天找來店家與保險公司討論後續賠償情形。

主任消保官王治宇說，該店家產品責任險投保金額1200萬元，可用於醫療費用、損害損害、精神與工作損失等，明天就會展開協調。

便當 食物中毒 消保官

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