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北市：協助婚育家庭及青年 擴大加碼租金補助

中央社／ 台北8日電

北市都發局表示，因應中央擴大租金補貼專案，為協助更多設籍北市的婚育家庭及青年，北市加碼3項措施，其中45歲以下已婚青年家庭每月租金補貼，連同中央與市府補助可達1萬元。

台北市都市發展局今天發布新聞稿表示，中央推動「300億元擴大租金補貼專案」，台北市政府也針對單身青年、已婚青年家庭、育兒家庭設置「台北幸福租-民間租屋租金加碼補貼」措施，目前無人數額度限制，呼籲市民提早申請。

都發局表示，「台北幸福租-民間租屋租金加碼補貼」分為三項，包括單身青年、已婚青年家庭、育兒家庭，民眾只能選擇申請其中1項補助措施。

都發局說，「單身青年」部分，考量青年起步艱辛，除中央租金補貼，設籍及租屋在北市的未滿40歲單身青年，除有中央每月租金補貼新台幣3600元，市府加碼補貼1000元，若順利申請通過，每月租金補貼可達4600元。

另外，針對45歲以下「已婚青年家庭」，都發局說，放寬北市婚姻家庭申請限制，不論結婚年數長短，只要符合本計畫已婚青年家庭資格，除可獲中央每月租金補貼7500元，市府每月加碼補貼2500元，若順利申請通過，每月租金補貼將有1萬元。

根據新聞稿，針對育有0歲至12歲的「育兒家庭」，育有1名子女，北市府每月加碼補貼1000元，且補貼子女數無上限，讓多寶家庭在台北可幸福安居。

都發局表示，市民提出申請通過後，中央與北市租金加碼補貼皆可同時獲領。申請時間從今天至2027年3月31日止。

都發局表示，民眾可至「台北市租金補貼網」線上申辦，或至都發局南門辦公室或各區公所免費索取申請書，填妥後掛號郵寄至都發局南門辦公室。有疑問可撥市民熱線1999洽詢。

額度 台北 北市府

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