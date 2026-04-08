淡水滷味攤「老鼠爬食材」 衛生局：下架報廢限期改善

新北市淡水區一處滷味攤日前遭民眾拍下疑似老鼠爬上食材畫面，在社群平台曝光後引發關注。新北市衛生局今表示，已派員前往查核，業者坦言接獲民眾反映後，已將當批滷味全數下架報廢，並進行清潔消毒，衛生局也已要求業者限期改善相關衛生缺失。

該畫面在Threads流傳，民眾指稱晚間前往購買滷味時，尚未見到店家人員，卻發現攤位內有老鼠活動，甚至爬上擺放食材的區域，隨即拍下並上傳，引發網友熱議。除畫面引起關注外，也有網友在留言區分享過去消費經驗，指曾遇到食材異味、疑似不新鮮等情形，掀起食安疑慮。

衛生局表示，今派員依據食品良好衛生規範準則進行查核，業者表示已將涉案食材全數報廢，並完成環境清潔與消毒。不過，現場仍發現設備器具破損等衛生缺失，已依「食品安全衛生管理法」第8條第1項規定，命業者限期改正。

衛生局指出，若業者屆期未完成改善，將可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並要求業者持續落實矯正與預防措施，以防止類似情況再度發生。