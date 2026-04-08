北市議會開議！蔣萬安明起施政報告 藍綠白報告前擬杯葛、送禮物

北市議會今天開議，市長蔣萬安明後天將赴議會施政報告並備詢，據了解，藍綠白仍會在施政報告前杯葛發言，也有議員將送上「禮物」給蔣萬安。綠營證實照慣例仍會在施政報告前提出權宜問題對蔣施政上給予提醒，藍營則預期不會有過多杯葛但也有做好相關應對，白營則強調聚焦民生議題並督促蔣加強與議會溝通。

國民黨團書記長、議員徐弘庭表示，此次追加預算主要是預算結構改變，包含部分過去是中央的「計畫性補助」，現在改為中央撥放分配款，由地方政府自行編列預算，追加的預算多屬社福政策，民進黨若要杯葛這些惠民政策，在立場上會非常薄弱，難以佔到便宜。

不過近日國民黨主席鄭麗文訪中參加「鄭習會」是否會成為民進黨攻擊破口，徐弘庭表示，先前才剛發生民進黨擬參選人因共諜案遭起訴，綠營內部都共諜纏身，打「抗中保台」並不會有優勢，但藍營仍有應對策略，但預期施政報告當天應不會有太多杯葛。

民進黨團總召、議員王閔生表示，今天主要是針對委員會、是否讓市長到黨團對重大法議案報告提出討論，至於明天市長施政報告前是否會有相關動作，需等到明天中午開完會後才能決定。

王閔生說，政策上基本不會特別聚焦哪項議題，會尊重黨團各議員自主權，明天施政報告前也會提出權宜問題，對市長施政上做提醒，內容細節仍待討論。

民眾團總召林珍羽說，新會期黨團仍會秉持「理性、務實、科學」的態度並聚焦民生議題，蔣萬安近期推出很多育兒友善政策值得肯定，但市府卻往往先斬後奏，缺乏溝通，甚至直接忽略議會意見，但議會是民意基礎應將議會視為，「最堅強的夥伴」，而非逼迫接受，呼籲應尊重不同黨派意見。