失智定位補助一國兩制 綠：新北應比照北市自辦、藍指問題在中央

失智症患者失蹤事件頻傳，民進黨新北市議員鄭宇恩在議會質詢指出，中央補助預防長者走失的衛星定位輔具，但新北2023年至今年3月卻只有113案申請，與實際需求明顯落差，現行申請資格要求是領有手冊的「第一類」身障者，但程序曠日廢時恐錯過黃金防護期，新北應比照台北市自辦設備補助，別等到長者走失才來找人。新北市衛生局允研議。不過藍營議員直言，問題在中央補助門檻過於僵化，衛福部應盡速檢討條件，讓長照資源真正照顧每位需要的國人。

近期山區大雨、濃霧不斷，新北三芝、淡水地區接連發生失智長者走失事件，一名84歲阿嬤前往山區採竹筍後，連續兩天未返家，還有一對夫妻在淡水捷運站走失，最後身影顯示搭乘公車上山，至今未能掌握去向。

鄭宇恩指出，山區道路危險讓搜救工作難上加難，許多民眾至今仍誤以為「人口失蹤要超過24小時才能報案」，導致家屬錯失黃金協尋時間，警察局應加強宣導，只要發現長者失聯，就應立即通報，透過相關衛星定位方式找人。

她檢視市府資料發現，新北市約有6.1萬名失智人口，目前新北市預防走失手鍊至今累計申請約3萬3000餘條，而中央補助的衛星定位輔具補助，因申請須領有第一類身障手冊，新北2023年補助41案、2024年33案、2025年30案，今年截至3月只有9案。

鄭宇恩說，第一類手冊資格申請過程限制多，也有空窗期，難達預防效果，台北市早已自辦失智症衛星定位輔具補助，針對設籍、居住台北市民眾，只要經過地區醫院診斷，就可以依照身份別給予最高9000元補助。

她建議，新北市已經成立長照處，就有責任扛起這項任務，比照台北市辦理，而不是等到長者走失才亡羊補牢。

新北市衛生局長陳潤秋回應，目前6.1萬名失智人口中，並非每一位都需要配戴定位手鍊或衛星設備，目前政策是針對低收入、中低收入等高風險家庭優先補助，但議員提供的建議可以研議，但需要先粗估量能，並了解台北市目前推動成果，再評估是否能在新北推行。

陳潤秋也說，新北目前已有14處失智共照中心，持續針對患者與家屬提供照護與支持，未來也會透過共照中心掌握需求、建立更完整的協尋與預防機制。

鄭宇恩則強調，「這是預防的問題，不是等到人不見了才想辦法」，真正需要定位設備的人數或許不多，但只要家屬願意、醫師診斷有需求，就應讓這些家庭能夠獲得補助與協助，希望市府能在失智長者照顧上補齊「最後一塊拼圖」，不只做到照顧，更能在長者走失前，就把預防與協尋機制做好。

不過國民黨新北市議員江怡臻認為，失智人口與實際申請者會有如此大差異，顯示制度與實際需求之間存在明顯落差「問題在於補助門檻過於僵化，限縮特定類型患者，難以涵蓋高風險走失族群」。

江怡臻說，台北市雖已先行放寬資格補位，但不應讓地方各自承擔，造成制度標準不一，反而影響各縣市需求者的權益，建議衛福部盡速檢討補助條件，讓長照資源真正照顧每一位需要的國人。