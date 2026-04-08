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滬尾講堂推淡海交通系列講座 從多面向解讀淡江大橋

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
作家李東明將在講座談北淡線鐵路歷史。圖／淡水古蹟博物館提供
作家李東明將在講座談北淡線鐵路歷史。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館長年舉辦的「滬尾講堂」今年再推出新主題，與新北市立圖書館合作，在淡水分館規畫6場「那條通往淡水的路—淡海交通的往昔、現在與未來」專題講座，從交通、考古、工程、建築、生物與歷史等面向，帶領民眾認識淡江大橋及淡海地區發展脈絡。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水自1862年開港設關以來，一直是台灣重要的國際門戶，交通型態的變化也深刻影響城市發展。未來隨淡江大橋通車，地方的文化記憶與空間樣貌將再度轉變，博物館希望透過講堂，串連歷史與當代，讓民眾從不同視角理解淡水的過去與未來。

本次講堂邀請多位跨領域專家參與，其中曾任交通部公路局北區公路新建工程分局分局長的詹益祥，30年公務生涯投入淡江大橋建設，將分享工程推動歷程與背後的專業思考；國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧，則從建築設計與美學角度切入，探討橋梁與城市空間的關係，為講座增添不同面向的觀察。

系列講座自4月11日起至6月27日，共規畫6場主題，包括作家李東明談北淡線鐵路歷史、考古學者陸泰龍解析水下考古與河口記憶、公路工程專家詹益祥分享橋梁建設經驗、建築學者殷寶寧探討設計美學、生物學家林良恭談橋梁與生態共存，以及博物館員陳柏升回顧淡水交通工具變遷。

館方表示，滬尾講堂採免費線上報名，每場次限額40人，額滿為止，若有餘額將開放現場候補，歡迎民眾踴躍參與，透過多元觀點重新認識淡水與淡海交通發展。

除講座活動外，淡水古蹟博物館也攜手十三行博物館推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，目前已開放5月場次報名。活動以淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸歷史古蹟與考古文化，並規畫專船航程，從河海視角欣賞淡水河景，近距離觀覽淡江大橋，讓民眾透過水陸雙重體驗，深入認識淡海地區的歷史脈絡與空間發展。

交通部公路局北區公路前新建工程分局分局長詹益祥，將分享工程推動歷程與背後的專業思考。圖／淡水古蹟博物館提供
交通部公路局北區公路前新建工程分局分局長詹益祥，將分享工程推動歷程與背後的專業思考。圖／淡水古蹟博物館提供

國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧，將從建築設計與美學角度切入，探討橋梁與城市空間的關係。圖／淡水古蹟博物館提供
國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧，將從建築設計與美學角度切入，探討橋梁與城市空間的關係。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水河 古蹟博物館 淡江大橋

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