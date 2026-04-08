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細數新北建設亮點 侯友宜接見全美台灣同鄉聯誼會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜與全美台灣同鄉聯誼會。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜與全美台灣同鄉聯誼會。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜8日上午接見全美台灣同鄉聯誼會訪團一行18人，由會長張錦娟與候任會長劉寶剛率團蒞臨新北市政府交流。侯友宜於會中介紹任內推動之多項重大建設，並邀請僑胞返國時親身感受新北市近年來的城市蛻變與發展成果。

侯友宜表示，自己投身公職近50年，服務新北亦已邁入第17年，與城市一同成長、蛻變。作為全臺人口最多的城市，新北市目前人口已達404萬四千多人，市府持續推動各項建設，包括拓展捷運路網的軌道建設、將五股垃圾山轉型為夏綠地，推動塭仔圳重劃區開發、鶯歌美術館興建與淡江大橋即將完工等重要建設，展現以人為本、不遺落任何一人的施政理念，致力提升市民對政策的實質感受與生活品質。

除分享市政成果外，侯友宜亦感謝全美台灣同鄉聯誼會長期支持台美交流事務，肯定僑胞在促進雙邊互動上所扮演的重要橋樑角色。侯市長並預祝該會第48屆年會圓滿成功，致贈題詞「永繫僑誼」，期盼未來新北市與美國各城市持續深化合作交流，攜手開創更多發展契機。

劉寶剛候任會長於會中表示，全美台灣同鄉聯誼會40多年來一直秉持著「時時關心台灣、處處服務同鄉」的宗旨，一起在國外落實國民外交，成為國內夥伴在海外的堅強後盾。本次訪團成員尚包括總召集人王燕怡及秘書長黃淑慧等幹部共18人；市府則由秘書處處長祝惠美陪同侯市長接見訪賓。

侯友宜 新北 淡江大橋

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