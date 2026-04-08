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九份紅燈籠祭獲美國繆思金獎 在地文化躍上國際

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「2025九份紅燈籠祭」提供復古旗袍租借服務，讓民眾手提提燈漫步於紅澄燈火掩映的山城石階，身歷其境感受九份特有的文化氛圍。圖／新北市觀旅局提供
「2025九份紅燈籠祭」提供復古旗袍租借服務，讓民眾手提提燈漫步於紅澄燈火掩映的山城石階，身歷其境感受九份特有的文化氛圍。圖／新北市觀旅局提供

新北市「九份紅燈籠祭」再獲國際肯定，榮獲「2025美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）」文化活動類金獎。新北市觀旅局今在市政會議中獻獎，由局長楊宗珉將獎項呈交市長侯友宜，象徵新北在地文化觀光品牌逐步躍上國際舞台。

觀旅局指出，九份紅燈籠祭以在地文化為核心，結合山城空間與觀光體驗，成功塑造具辨識度的節慶品牌。美國繆思創意獎由國際獎項協會（IAA）於2015年創立，為國際設計與創意領域重要獎項之一，評審從文化概念、美學呈現及執行成果等面向進行評分。此次獲獎，主要在於活動將九份「巡山祈福」傳統轉化為視覺與體驗設計，透過紅燈籠元素串聯山城景觀。

觀旅局說明，紅燈籠祭以「提燈夜遊」為主軸，規畫多處燈區，點亮石階與巷弄，重現礦業時期的生活氛圍。活動期間結合手作課程、古裝體驗與集章活動等內容，讓民眾在參與中認識九份人文歷史。同時也與在地商圈及旅宿業者合作，推出相關消費與住宿方案，並透過新北幣等措施帶動地方經濟，延長遊客停留時間。

楊宗珉表示，九份觀光發展不僅限於老街，透過紅燈籠祭的推動，市府也鼓勵遊客延伸至金瓜石、黃金博物館及報時山步道等景點，串聯瑞芳地區山海資源。他指出，此次獲獎是對市府團隊與在地社區合作成果的肯定，未來將持續深化活動內容，結合環境資源與歷史文化，提升整體觀光品質。

觀旅局強調，未來將持續推動九份紅燈籠祭品牌發展，強化文化觀光特色，吸引更多國內外旅客深入體驗新北山城魅力。

「九份紅燈籠祭」榮獲2025美國繆思創意獎金獎肯定，觀旅局今於市政會議獻獎。圖／新北市觀旅局提供
「九份紅燈籠祭」榮獲2025美國繆思創意獎金獎肯定，觀旅局今於市政會議獻獎。圖／新北市觀旅局提供

「2025九份紅燈籠祭」特別規畫集章活動，走訪各處主題燈區，透過尋找設置於山城巷弄間的特色燈箱，體驗具趣味與深度的人文互動旅程。圖／新北市觀旅局提供
「2025九份紅燈籠祭」特別規畫集章活動，走訪各處主題燈區，透過尋找設置於山城巷弄間的特色燈箱，體驗具趣味與深度的人文互動旅程。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局以「九份紅燈籠」鮮明意象，將紅燈籠打造成九份嶄新亮點。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局以「九份紅燈籠」鮮明意象，將紅燈籠打造成九份嶄新亮點。圖／新北市觀旅局提供

黃金博物館 侯友宜 九份

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