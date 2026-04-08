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全國首創好日子愛心大平台 已募55億元助6千多萬人次

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市社會局今在市政會議報告「好日子愛心大平台」成效，至今媒合物資和善款共55億元，幫助6千多萬人次。記者林媛玲／攝影
新北市社會局今在市政會議報告「好日子愛心大平台」成效，至今媒合物資和善款共55億元，幫助6千多萬人次。記者林媛玲／攝影

新北市社會局今在市政會議報告「好日子愛心大平台」成效，局長李美珍表示，此項透過私公協力模式推動的好日子愛心大平台，至今媒合物資和善款共55億元，幫助6千多萬人次，未來將結合企業永續發展和ESG社會責任，提供弱勢族群更多的溫暖與照顧。

侯友宜市長表示，7年多前他剛上任時，當時很多朋友想發揮愛心卻無適當管道，因此請社會局邀集相關局處，研議規畫成立「好日子愛心大平台」，如今看到有這樣的成果，內心感到非常的欣慰。

侯友宜表示，好日子愛心大平台所建置支持的社福方案不僅連續獲得衛福部社福績效考核特優獎、審計部行政機關優良實務案例等，更獲得114年遠見雜誌「縣市總體暨永續競爭力調查」社會福利全國第一，包含基隆、台北、桃園、台中、雲林、台南等縣市政府紛紛參訪觀摩，並陸續仿效建置類似網站，新北市傾囊相授，希望全國共好，人民安居樂業。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，各類社會福利人口居全國之冠，但統籌分配稅款不足，且人均預算為6都最低，感謝每一位「圓夢英雄」藉由好日子愛心大平台，集結物資及善款挹注，「當有缺口時，就有光照射進來」感謝所有局處通力合作，更要感謝民間社會大眾、企業、宗教及團體的響應投入，共同來照顧弱勢族群，讓新北市成為最有愛心的城市。

李美珍指出，經統計分析，「好日子愛心大平台」個人捐贈占39％最高，其次企業24％，團體20％，宗教組織17％。

在服務類別方面，以弱勢關懷占25％居多，疫情期間大平台建置防疫基金專案，共媒合11億多的防疫物資和民生物資及善款，支援11個局處執行93個計畫，像是成立到宅快篩及照護隊、街友防疫旅館、待用餐等，保護民眾也穩定民心。此外，包括幸福保衛站、小衛星課後照顧、獨居長者五福樂活照顧、身障輔具等，匯聚各方善念涓滴，成就人間善事。

侯友宜 社會局

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