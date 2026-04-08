快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋埔墘4-7區區徵案過關 最快年底公告徵收

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
內政部3月25日開土地徵收審議小組會議，通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」抵價地比例。圖／新北市地政局提供
內政部3月25日開土地徵收審議小組會議，通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」抵價地比例。圖／新北市地政局提供

新北市板橋埔墘地區開發再有進展，內政部於3月25日開土地徵收審議小組會議，通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」抵價地比例。新北市地政局表示，後續將展開協議價購與公聽會程序，最快可於今年底公告區段徵收，並規畫新設三條道路，串聯板橋與中和間未開發區域，提升整體交通與區域發展動能。

地政局指出，埔墘4-7區位於板橋與中和交界，開發範圍內私有土地約3公頃，目前多作為鐵皮工廠、停車場及違章建築使用。市府自112年起辦理多次開發意願調查，目前同意區段徵收的私有土地面積已達約75%，約2.2公頃，顯示多數土地所有權人支持透過區段徵收推動都市更新與環境改善。

在推動進度方面，地政局表示，該案已完成事業計畫公聽會及地上物現地查估，隨著抵價地比例審議通過，市府將接續辦理協議價購說明會與相關程序。若土地所有權人與市府達成協議並完成簽約，可優先領取地價補償；若未能達成協議，可於區段徵收公告後，依個別需求選擇領回抵價地或領取現金補償。

地政局指出，在區段徵收計畫送中央審議及正式公告前，市府將再開區段徵收公聽會，說明徵收後作業流程與權益內容，提醒土地所有權人留意相關通知。

為強化資訊公開，地政局也已設置專案網站，提供開發進度、流程說明及常見問題等資訊，供民眾查詢參考。

埔墘4-7區位於板橋與中和交界，開發範圍內私有土地約3公頃，目前多作為鐵皮工廠、停車場及違章建築使用。圖／新北市地政局提供
埔墘4-7區位於板橋與中和交界，開發範圍內私有土地約3公頃，目前多作為鐵皮工廠、停車場及違章建築使用。圖／新北市地政局提供

內政部 板橋

延伸閱讀

沙崙農場闖關變更南科用地恐危害草鴞棲地 國土署：請南市府落實保育

內政部審竣台南市國土功能分區圖 19縣市完成

老屋翻新有望了...北市大都更時代 通盤檢討更新地區增至上千公頃

高雄大林蒲遷村 緊鄰掩埋場 居民情何以堪

相關新聞

蔣萬安今拍板今年首度追加減...營養午餐免費、捷運等預算在列

北市議會明開議，北市長蔣萬安今市政會議拍板通過今年第一次追加（減）預算案，今年第一次追加（減）預算，歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，包括蔣萬安新政國中小學生免費營養午餐9.35億、及教育革新三箭4.62億元等。預算案也同日送議會審議。

照顧新婚育兒 新北社宅婚育宅加碼到33％

新北市長侯友宜昨視察土城員和二號社宅，該案是新北規模最大容積獎勵回饋社宅案，預計五月招租，侯當場加碼，宣布婚育宅比率從中央要求百分之二十，提高到百分之三十三點三，要讓更多年輕夫妻願意生。

社宅友善高齡 民團：建構完整生活系統

社宅照顧年輕世代，也不能漏接長者。新北長者逾八十二萬人，社宅住戶近二成是長者，副市長陳純敬日前率團到歐洲考察社宅，如何落實高齡友善是重要一環。民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，是背後有一套成熟制度與評估機制，這也是台灣最需要補強的一塊。

北士科首條公車後天試辦 捷運芝山站將成樞紐

輝達海外總部等科技公司陸續落腳北士科，地方憂塞車地獄，市府指出，北士科第一條公車路線將於四月十日試辦上線，起訖點是北士科、士東路並經捷運芝山站，也因應芝山站未來將成往返北士科重要樞紐，將規畫周邊為「行人友善示範區」。

狗公園認養新選擇 捐款、捐物資也能當認養人

台北市狗狗運動公園以往認養單位需要負責派員維管園區，對於認養方來說需要動員相關人力。動保處表示，在3月15日後修正認養契約書，以捐贈方式或宣贈物資也算是認養狗公園。

九份紅燈籠祭獲美國繆思金獎 在地文化躍上國際

新北市「九份紅燈籠祭」再獲國際肯定，榮獲「2025美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）」文化活動類金獎。新北市觀旅局今在市政會議中獻獎，由局長楊宗珉將獎項呈交市長侯友宜，象徵新北在地文化觀光品牌逐步躍上國際舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。