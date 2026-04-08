板橋埔墘4-7區區徵案過關 最快年底公告徵收

新北市板橋埔墘地區開發再有進展，內政部於3月25日開土地徵收審議小組會議，通過「板橋埔墘4-7區區段徵收案」抵價地比例。新北市地政局表示，後續將展開協議價購與公聽會程序，最快可於今年底公告區段徵收，並規畫新設三條道路，串聯板橋與中和間未開發區域，提升整體交通與區域發展動能。

地政局指出，埔墘4-7區位於板橋與中和交界，開發範圍內私有土地約3公頃，目前多作為鐵皮工廠、停車場及違章建築使用。市府自112年起辦理多次開發意願調查，目前同意區段徵收的私有土地面積已達約75%，約2.2公頃，顯示多數土地所有權人支持透過區段徵收推動都市更新與環境改善。

在推動進度方面，地政局表示，該案已完成事業計畫公聽會及地上物現地查估，隨著抵價地比例審議通過，市府將接續辦理協議價購說明會與相關程序。若土地所有權人與市府達成協議並完成簽約，可優先領取地價補償；若未能達成協議，可於區段徵收公告後，依個別需求選擇領回抵價地或領取現金補償。

地政局指出，在區段徵收計畫送中央審議及正式公告前，市府將再開區段徵收公聽會，說明徵收後作業流程與權益內容，提醒土地所有權人留意相關通知。

為強化資訊公開，地政局也已設置專案網站，提供開發進度、流程說明及常見問題等資訊，供民眾查詢參考。