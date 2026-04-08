北士科首條公車後天試辦 捷運芝山站將成樞紐

社宅照顧年輕世代，也不能漏接長者。新北長者逾八十二萬人，社宅住戶近二成是長者，副市長陳純敬日前率團到歐洲考察社宅，如何落實高齡友善是重要一環。民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，是背後有一套成熟制度與評估機制，這也是台灣最需要補強的一塊。

2026-04-08 00:12