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北士科首條公車後天試辦 捷運芝山站將成樞紐
輝達海外總部等科技公司陸續落腳北士科，地方憂塞車地獄，市府指出，北士科第一條公車路線將於四月十日試辦上線，起訖點是北士科、士東路並經捷運芝山站，也因應芝山站未來將成往返北士科重要樞紐，將規畫周邊為「行人友善示範區」。
北士科二○四一年全區開發完成後，交通局預期將有一點五萬名居住人口、五點三萬人就業，每日十點五萬人次進出，包含來自台北市區百分之四十點五、桃園三蘆百分之二十六點二、士林北投百分之十八點一及淡水八里百分之七點四。
議員林杏兒昨辦說明會，邀相關局處與園區業者討論交通解方，公運處說，北士科第一條公車路線平假日各廿班次，搭配市民小巴十六班次，將滾動式檢討民眾搭乘情形。
捷運局長鄭德發表示，目前已啟動「社子-士林-北投-大同區域路網」優先路線評估，預計七月將整體路網評估計畫提報交通部審議備查，希望縮短時間，盡快完成該路線，未來將會是中運量而非輕軌層級。
北市府規畫開接駁車將北士科銜接至捷運芝山站，但芝山站周邊居民憂心，里內高齡長者多，未來芝山站成北士科南端重要交通節點，首當其衝將承受更大通勤轉乘壓力。
北市府指出，規畫行人友善示範區，還有庇護島、護欄更新、行人街角計畫等，都會一併處理，日前已與地方辦過會勘，預計下半年動工。
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