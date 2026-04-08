聽新聞
0:00 / 0:00

社宅友善高齡 民團：建構完整生活系統

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北報導
社宅醫療站導入無障礙設計與友善動線，從掛號櫃台到室內空間皆兼顧長者與行動不便者使用需求。圖／新北市城鄉局提供
社宅醫療站導入無障礙設計與友善動線，從掛號櫃台到室內空間皆兼顧長者與行動不便者使用需求。圖／新北市城鄉局提供

社宅照顧年輕世代，也不能漏接長者。新北長者逾八十二萬人，社宅住戶近二成是長者，副市長陳純敬日前率團到歐洲考察社宅，如何落實高齡友善是重要一環。民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，是背後有一套成熟制度與評估機制，這也是台灣最需要補強的一塊。

許育寧指出，社宅高齡友善以通用設計為核心，要做到無障礙動線、安全防滑、充足照明，設計細節包括浴室防滑與扶手、無暗房、室內無高低差等。社區內規畫共生共學空間（如樂齡中心）與優化外部公共空間，達成在地老化、跨世代共融。

民間團體銀光好居聯盟推動銀光好居標章認證，強調好居不只是建築，要結合社區及周邊環境，照顧長輩身心靈。

新北各社宅中，取得銀光好居認證有土城員和、新店央北兩處。許育寧說，高齡友善不能只停留在硬體，須進一步建構「完整的生活支持系統」，有三個關鍵層次，包括空間安全、服務支持、社會參與及價值延續，社宅從居住供給轉型為生活品質治理，認證指標包含檢視是否串聯醫療資源、導入照顧服務、提供長者參與社區機會。

許育寧建議，社宅推動高齡友善，應導入第三方認證機制，讓高齡友善不只是理念，而是有標準、可檢核、可持續優化的治理工具。

台北大學社工系教授曾敏傑觀察，社宅高齡友善多停留在符合無障礙法規層次，有提升空間。部分設施雖符合規範，未必符合使用者需求，社宅應發揮示範角色，導入實際體驗與回饋機制，讓整體設計更貼近高齡者生活。

社宅 住戶 新北

延伸閱讀

新北長者破80萬人 社宅拚高齡友善 專家：除硬體還要社區支持

仁武社宅送審、實際建材疑雙標 劉世芳揭三項標準不變

搶救生育率 侯友宜宣布：新北婚育宅加碼提高至33％

搶救人口危機 學者：營造育兒友善環境

相關新聞

照顧新婚育兒 新北社宅婚育宅加碼到33％

新北市長侯友宜昨視察土城員和二號社宅，該案是新北規模最大容積獎勵回饋社宅案，預計五月招租，侯當場加碼，宣布婚育宅比率從中央要求百分之二十，提高到百分之三十三點三，要讓更多年輕夫妻願意生。

社宅友善高齡 民團：建構完整生活系統

社宅照顧年輕世代，也不能漏接長者。新北長者逾八十二萬人，社宅住戶近二成是長者，副市長陳純敬日前率團到歐洲考察社宅，如何落實高齡友善是重要一環。民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，是背後有一套成熟制度與評估機制，這也是台灣最需要補強的一塊。

北士科首條公車後天試辦 捷運芝山站將成樞紐

輝達海外總部等科技公司陸續落腳北士科，地方憂塞車地獄，市府指出，北士科第一條公車路線將於四月十日試辦上線，起訖點是北士科、士東路並經捷運芝山站，也因應芝山站未來將成往返北士科重要樞紐，將規畫周邊為「行人友善示範區」。

專用垃圾袋缺貨？新北市府：供應無虞 民眾不必囤貨

新北市政府環境保護局今天表示，專用垃圾袋為垃圾費隨袋徵收計價工具，不因成本波動而漲價，目前生產與供應無虞，且有3個月庫存...

長源里年後首場共餐登場 30道佳餚凝聚社區情誼

新北市雙溪區長源里今(7)日舉辦銀髮共餐活動，這也是農曆年後首次辦理，吸引里內長者熱情參與。現場氣氛溫馨熱絡，長者們齊聚一堂，不僅共享美食，也彼此關心近況，展現社區濃厚的人情味。

汐止新福宮首辦「兒童節歡樂園遊會」 大小朋友嗨翻天

為了讓小朋友過一個不一樣的兒童節，汐止區新福宮今年首度舉辦「兒童節歡樂園遊會」活動，邀請鄰近的八個里一起同樂，現場不但有趣味遊戲，還準備小朋友最喜歡的薯條、雞塊，而為了回饋地方，觀天下有線電視也捐助經費支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。