社宅友善高齡 民團：建構完整生活系統

社宅照顧年輕世代，也不能漏接長者。新北長者逾八十二萬人，社宅住戶近二成是長者，副市長陳純敬日前率團到歐洲考察社宅，如何落實高齡友善是重要一環。民團銀光好居行動聯盟召集人許育寧說，歐洲社宅成功之處，不只是設計做得好，是背後有一套成熟制度與評估機制，這也是台灣最需要補強的一塊。

許育寧指出，社宅高齡友善以通用設計為核心，要做到無障礙動線、安全防滑、充足照明，設計細節包括浴室防滑與扶手、無暗房、室內無高低差等。社區內規畫共生共學空間（如樂齡中心）與優化外部公共空間，達成在地老化、跨世代共融。

民間團體銀光好居聯盟推動銀光好居標章認證，強調好居不只是建築，要結合社區及周邊環境，照顧長輩身心靈。

新北各社宅中，取得銀光好居認證有土城員和、新店央北兩處。許育寧說，高齡友善不能只停留在硬體，須進一步建構「完整的生活支持系統」，有三個關鍵層次，包括空間安全、服務支持、社會參與及價值延續，社宅從居住供給轉型為生活品質治理，認證指標包含檢視是否串聯醫療資源、導入照顧服務、提供長者參與社區機會。

許育寧建議，社宅推動高齡友善，應導入第三方認證機制，讓高齡友善不只是理念，而是有標準、可檢核、可持續優化的治理工具。

台北大學社工系教授曾敏傑觀察，社宅高齡友善多停留在符合無障礙法規層次，有提升空間。部分設施雖符合規範，未必符合使用者需求，社宅應發揮示範角色，導入實際體驗與回饋機制，讓整體設計更貼近高齡者生活。