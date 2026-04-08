照顧新婚育兒 新北社宅婚育宅加碼到33％

新北市長侯友宜昨視察土城員和二號社宅，該案是新北規模最大容積獎勵回饋社宅案，預計五月招租，侯當場加碼，宣布婚育宅比率從中央要求百分之二十，提高到百分之三十三點三，要讓更多年輕夫妻願意生。

土城員和二號社宅位於土城區莊園街，鄰近捷運海山站，地理環境優越，全棟規畫地上十七層，住宅單元包含一房型、二房型及三房型各四十五戶，兼顧單身青年、小家庭及多成員家庭需求。

侯友宜指出，新北去年新生兒數比前一年降幅約百分之六，低於全國及其他五都下降幅度，展現抗跌韌性，如何鼓勵大家願意生育是他的重要任務，與城鄉局等單位討論後，除中央百分之二十婚育宅，新北未來所有社宅將把婚育宅比率提高到三分之一，優先照顧新婚及育兒家庭。

員和二號社宅建築一、二樓設置幼兒園，提供托育資源，和已啟用的員和社宅共享日照中心、公托、青創中心及多項公共設施，打造全齡友善與社區共融居住環境。

城鄉局說，該案是透過容積獎勵捐贈方式取得，政府無償取得社宅資源，節省公帑十億餘元，社宅融入既有社區，落實去標籤化居住理念。

新北持續透過自行興建、容積獎勵捐贈、多元社福及公有地都更分回等多元管道擴充社宅資源，目前興辦社宅達到二點三萬戶，其中容獎捐贈累積一二七七戶；未來規畫擴充量體達四點一萬戶，落實居住正義。

全台社宅進度不如預期，中央擬調整為以包租代管為主，侯友宜說，新北社宅會繼續蓋，整開區還有百分之五容量，朝四點一萬戶目標努力。侯也說，包租代管租金補貼行之多年，新北會與中央攜手擴大量能，為年輕世代減輕負擔。