快訊

炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

有望成為今年指標土地交易案！輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

聽新聞
0:00 / 0:00

專用垃圾袋缺貨？新北市府：供應無虞 民眾不必囤貨

中央社／ 新北7日電
使用專用垃圾袋已是新北民眾日常。聯合報記者葉德正／攝影
使用專用垃圾袋已是新北民眾日常。聯合報記者葉德正／攝影

新北市政府環境保護局今天表示，專用垃圾袋為垃圾費隨袋徵收計價工具，不因成本波動而漲價，目前生產與供應無虞，且有3個月庫存量，民眾不必恐慌囤積。

網傳雙北地區專用垃圾袋缺貨，環保局下午告訴中央社記者，這是謠言；台北市與新北市民購買的垃圾袋可在雙北互通使用，整體供應無虞，應理性購買、不必過度恐慌，囤積反而可能造成缺貨。

環保局清潔維護科長蔣本芝表示，專用垃圾袋仍依標案契約正常程序進行，統計約有3個月庫存量，不會等用罄才訂購，隨時依各規格需求向製造商下單，新北5家得標廠商交貨量目前都能穩定供應。

她說，新北目前有10種規格垃圾袋（7種專用袋及3種環保兩用袋），其中以5公升及14公升使用量最大，有時由於鋪貨問題或剛好商家售罄，鋪貨後就能立即購得，不必囤貨。民眾如果買不到專用垃圾袋，可撥免付費電話0800-085-350，會獲知住家周邊哪裡可購得，也可在「新北樂圾車」網站查全市4323個代售點地址與電話。

蔣本芝表示，代售點包括4大超商、量販店及傳統店家，而免付費電話由配銷商專人接聽，民眾也可查新北市專用垃圾袋資訊服務網https://www.wenshop.com.tw/newtaipei/Saleslocations.htm

至於大賣場、量販店與超商等，蔣本芝說，由業者統倉物流固定時間配送，不至於缺貨。

垃圾袋 新北 環保局

延伸閱讀

牛肉麵冠軍喊話「嘉義超缺塑膠袋」 還有這兩地偏遠區也很缺

塑膠袋之亂調查局出動上千人查大盤商 台塑承諾持續供應原料

塑膠袋之亂 經濟部：包材、醫材供應量沒問題

漲價缺貨 塑膠袋之亂 農產包材飆漲難購

相關新聞

蔣萬安今拍板今年首度追加減...營養午餐免費、捷運等預算在列

北市議會明開議，北市長蔣萬安今市政會議拍板通過今年第一次追加（減）預算案，今年第一次追加（減）預算，歲入淨計追加456.90億元，歲出淨計追加342.66億元，包括蔣萬安新政國中小學生免費營養午餐9.35億、及教育革新三箭4.62億元等。預算案也同日送議會審議。

專用垃圾袋缺貨？新北市府：供應無虞 民眾不必囤貨

新北市政府環境保護局今天表示，專用垃圾袋為垃圾費隨袋徵收計價工具，不因成本波動而漲價，目前生產與供應無虞，且有3個月庫存...

長源里年後首場共餐登場 30道佳餚凝聚社區情誼

新北市雙溪區長源里今(7)日舉辦銀髮共餐活動，這也是農曆年後首次辦理，吸引里內長者熱情參與。現場氣氛溫馨熱絡，長者們齊聚一堂，不僅共享美食，也彼此關心近況，展現社區濃厚的人情味。

汐止新福宮首辦「兒童節歡樂園遊會」 大小朋友嗨翻天

為了讓小朋友過一個不一樣的兒童節，汐止區新福宮今年首度舉辦「兒童節歡樂園遊會」活動，邀請鄰近的八個里一起同樂，現場不但有趣味遊戲，還準備小朋友最喜歡的薯條、雞塊，而為了回饋地方，觀天下有線電視也捐助經費支持。

板橋警結合企業傳遞溫暖 邀後埔國小學童共享愛心午餐

為關懷學童成長及落實企業對社區的關懷，板橋警分局今天中午與餐飲業者貴族世家舉辦愛心公益活動，邀請後埔國小學童一同用餐，透過實際行動傳遞溫暖與陪伴，盼能讓學童感受到社會善意與支持，給予正向成長的力量，建立正確的人生價值觀。

淡海輕軌尖峰加班距縮至4至5分鐘 民代：通勤更順暢

淡海輕軌運量持續攀升，新北捷運公司規畫調整班距因應通勤需求。新北捷運公司表示，2025年12月平日運量已突破1萬9000人次，較通車初期成長約1倍，上午尖峰需求最為明顯，將透過增加班次與優化運能配置，縮短候車時間、提升整體服務品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。