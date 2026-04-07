專用垃圾袋缺貨？新北市府：供應無虞 民眾不必囤貨

新北市政府環境保護局今天表示，專用垃圾袋為垃圾費隨袋徵收計價工具，不因成本波動而漲價，目前生產與供應無虞，且有3個月庫存量，民眾不必恐慌囤積。

網傳雙北地區專用垃圾袋缺貨，環保局下午告訴中央社記者，這是謠言；台北市與新北市民購買的垃圾袋可在雙北互通使用，整體供應無虞，應理性購買、不必過度恐慌，囤積反而可能造成缺貨。

環保局清潔維護科長蔣本芝表示，專用垃圾袋仍依標案契約正常程序進行，統計約有3個月庫存量，不會等用罄才訂購，隨時依各規格需求向製造商下單，新北5家得標廠商交貨量目前都能穩定供應。

她說，新北目前有10種規格垃圾袋（7種專用袋及3種環保兩用袋），其中以5公升及14公升使用量最大，有時由於鋪貨問題或剛好商家售罄，鋪貨後就能立即購得，不必囤貨。民眾如果買不到專用垃圾袋，可撥免付費電話0800-085-350，會獲知住家周邊哪裡可購得，也可在「新北樂圾車」網站查全市4323個代售點地址與電話。

蔣本芝表示，代售點包括4大超商、量販店及傳統店家，而免付費電話由配銷商專人接聽，民眾也可查新北市專用垃圾袋資訊服務網https://www.wenshop.com.tw/newtaipei/Saleslocations.htm。

至於大賣場、量販店與超商等，蔣本芝說，由業者統倉物流固定時間配送，不至於缺貨。